Trabzonspor taraftarından Salah tezahüratı!

Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Karşılaşmayı takip eden bordo-mavili taraftarlar, transfer gündemindeki Muhammed Salah için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.
Trabzonspor taraftarları, tribünlerden, "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!"sözleriyle Mısırlı yıldızın transferine yönelik beklentilerini dile getirdi.
🗣️ Trabzonspor taraftarları: "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!" pic.twitter.com/7mvMNTof6j https://t.co/L1khzyNTmh
— Sporx (@sporx) August 2, 2026
BİR ADIM GERİDEN
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferi için gelen sorulara yanıt verdi.
Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir anlaşma yok." diyen Doğan, Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili yine aynı sözlere imza attı.
Ertuğrul Doğan, "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." dedi. Bu sözlerinin ardından, "Süreç devam ediyor mu?" sorusuna yanıt veren Doğan, "Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.
ZEYYAT KAFKAS'IN SÖZLERİ
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise, "Salah transferinde son durum ne?" sorusunun ardından, "Çok net ifade edeceğim; bu söylediklerime o zaman izleyenler inansınlar. Bizim transfer konusunda en yetkili kişi kulübümüzün başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'dır. Ve bu konuda da çok açık bir şekilde kamuoyunu gerektiği zamanlarda çok doğru bir şekilde bilgilendiriyor. Onun üzerine bizim söz söylememiz doğru değil." sözlerini sarf etti.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza teklifini sundu. Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.