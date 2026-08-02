Trabzonspor taraftarından Salah tezahüratı!

Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmayı takip eden bordo-mavili taraftarlar, transfer gündemindeki Muhammed Salah için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.



Trabzonspor taraftarları, tribünlerden, "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!"sözleriyle Mısırlı yıldızın transferine yönelik beklentilerini dile getirdi.





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferi için gelen sorulara yanıt verdi.Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir anlaşma yok." diyen Doğan, Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili yine aynı sözlere imza attı.Ertuğrul Doğandedi. Bu sözlerinin ardından,sorusuna yanıt veren Doğan,ifadelerini kullandı.Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas isesorusunun ardından,sözlerini sarf etti.Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza teklifini sundu. Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı.Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.