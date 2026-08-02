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Trabzonspor taraftarından Salah tezahüratı!

Trabzonspor taraftarları, Udinese maçında Muhammed Salah için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 19:25
Haber: Sporx.com
Trabzonspor taraftarından Salah tezahüratı!
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Karşılaşmayı takip eden bordo-mavili taraftarlar, transfer gündemindeki Muhammed Salah için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.

Trabzonspor taraftarları, tribünlerden, "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!"sözleriyle Mısırlı yıldızın transferine yönelik beklentilerini dile getirdi.



BİR ADIM GERİDEN

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferi için gelen sorulara yanıt verdi.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir anlaşma yok." diyen Doğan, Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili yine aynı sözlere imza attı.

Ertuğrul Doğan, "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." dedi. Bu sözlerinin ardından, "Süreç devam ediyor mu?" sorusuna yanıt veren Doğan, "Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

ZEYYAT KAFKAS'IN SÖZLERİ

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise, "Salah transferinde son durum ne?" sorusunun ardından, "Çok net ifade edeceğim; bu söylediklerime o zaman izleyenler inansınlar. Bizim transfer konusunda en yetkili kişi kulübümüzün başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'dır. Ve bu konuda da çok açık bir şekilde kamuoyunu gerektiği zamanlarda çok doğru bir şekilde bilgilendiriyor. Onun üzerine bizim söz söylememiz doğru değil." sözlerini sarf etti.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza teklifini sundu. Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı.

Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

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