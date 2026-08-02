Fatih Tekke'den Muhammed Salah açıklaması

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transfer gündeminde yer alan Muhammed Salah hakkında konuştu.





HT Spor ekranlarında Salah ile ilgili soruya yanıt veren Tekke, "Söyleyemem. Çünkü resmiyet kazanmış bir şey değil. Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli tabii ki. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.



Salah transferiyle ilgili Tekke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:



"Salah, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Trabzonspor ile anılması çok değerli ama resmiyette bir şey olmadığı için bununla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Konuşarak da bir şeyler olmaz. Az önce ifade ettiğim gibi Trabzonspor'un bu sene yaptığını, belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz ve buradan kazanımlar sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Geçen sene aldığımız sonuçlar çok değerliydi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu devam ettirirken yarışların her kulvarda içerisinde olmamız lazım ama yine koşullar ortada. Dolayısıyla Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili siz ne düşünüyorsanız bizim niyetimiz de aynı."





TARAFTARDAN SALAH TEZAHÜRATI





Öte yandan Trabzonspor'un Udinese ile oynadığı hazırlık maçını takip eden bordo-mavili taraftarlar, Muhammed Salah için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.





Trabzonsporlu taraftarlar, tribünlerden "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!" sözleriyle Mısırlı yıldızın transferine yönelik beklentilerini dile getirdi.





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferi için gelen sorulara yanıt verdi.Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir anlaşma yok." diyen Doğan, Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili yine aynı sözlere imza attı.Ertuğrul Doğandedi. Bu sözlerinin ardından,sorusuna yanıt veren Doğan,ifadelerini kullandı.Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas isesorusunun ardından,sözlerini sarf etti.Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza teklifini sundu. Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı.Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.