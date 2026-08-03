Abdullah Kavukcu'dan Barış Alper ve Singo açıklaması

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kavukcu, Barış Alper Yılmaz ve Wilfried Singo ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.
"BARIŞ ALPER'E TEKLİF YOK"
"SINGO'YA İKİ TEKLİF GELDİ"
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif gelmediğini aktaran Kavukcu, "Bize henüz bir teklif gelmiş değil. Geçen sene Barış'a teklif geldi ama satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı Barış'ı konuşulan rakamlara satmayız. Siz 35 milyon avroya verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımla, hocamızla değerlendireceğiz. Ancak artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Bizzat kendisi, 'Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim' ve 'Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim' diyor." diye konuştu.
"BARIŞ ALPER'E TEKLİF YOK"
"SINGO'YA İKİ TEKLİF GELDİ"
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif gelmediğini aktaran Kavukcu, "Bize henüz bir teklif gelmiş değil. Geçen sene Barış'a teklif geldi ama satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı Barış'ı konuşulan rakamlara satmayız. Siz 35 milyon avroya verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımla, hocamızla değerlendireceğiz. Ancak artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Bizzat kendisi, 'Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim' ve 'Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim' diyor." diye konuştu.