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Sebastian Szymanski'den İstanbul sözleri: "Burada çok güzel zamanlar geçirdim"

Sebastian Szymanski, hazırlık maçının ardından İstanbul'a yeniden dönmenin kendisi için özel olduğunu söyledi. Polonyalı futbolcu, şehirde geçirdiği güzel günleri ve oynadığı büyük derbileri hatırlattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 23:46 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 01:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sebastian Szymanski'den İstanbul sözleri: 'Burada çok güzel zamanlar geçirdim'
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Hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Sebastian Szymanski, yeniden İstanbul'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şehri çok sevdiğini belirten Polonyalı futbolcu, daha önce bu statta büyük derbilere çıktığını ve atmosferi yakından tanıdığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İSTANBUL'A YENİDEN GELMEK HARİKA"

"İstanbul'a yeniden gelmek harika hissettiriyor. Burada çok güzel zamanlar geçirdim, şehri çok seviyorum."

"BU STATTA BÜYÜK DERBİLER OYNADIK"

Sebastian Szymanski: "Bu statta büyük derbiler oynadık, atmosferi yakından biliyorum... Bu bir hazırlık maçıydı, çok daha farklı bir mücadeleydi."

"İSTANBUL'DA OLMAK HER ZAMAN ÇOK GÜZEL"

"Söylediğim gibi, İstanbul'da olmak her zaman çok güzel." İfadelerini kullandı.

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