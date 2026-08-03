Sebastian Szymanski'den İstanbul sözleri: 'Burada çok güzel zamanlar geçirdim'

Hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Sebastian Szymanski, yeniden İstanbul'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şehri çok sevdiğini belirten Polonyalı futbolcu, daha önce bu statta büyük derbilere çıktığını ve atmosferi yakından tanıdığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İSTANBUL'A YENİDEN GELMEK HARİKA"
"İstanbul'a yeniden gelmek harika hissettiriyor. Burada çok güzel zamanlar geçirdim, şehri çok seviyorum."
"BU STATTA BÜYÜK DERBİLER OYNADIK"
Sebastian Szymanski: "Bu statta büyük derbiler oynadık, atmosferi yakından biliyorum... Bu bir hazırlık maçıydı, çok daha farklı bir mücadeleydi."
"İSTANBUL'DA OLMAK HER ZAMAN ÇOK GÜZEL"
"Söylediğim gibi, İstanbul'da olmak her zaman çok güzel." İfadelerini kullandı.
"İstanbul'a yeniden gelmek harika hissettiriyor. Burada çok güzel zamanlar geçirdim, şehri çok seviyorum."
"BU STATTA BÜYÜK DERBİLER OYNADIK"
Sebastian Szymanski: "Bu statta büyük derbiler oynadık, atmosferi yakından biliyorum... Bu bir hazırlık maçıydı, çok daha farklı bir mücadeleydi."
"İSTANBUL'DA OLMAK HER ZAMAN ÇOK GÜZEL"
"Söylediğim gibi, İstanbul'da olmak her zaman çok güzel." İfadelerini kullandı.