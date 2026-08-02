Gökhan İnler: 'Udinese'de Semih gibi gençlere ihtiyaç var!'

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, geçen sezonu Cagliari'de geçiren Semih hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş döneminde genç futbolcuyla birlikte çalıştığını hatırlatan İnler, Semih'i her zaman desteklediğini söyledi.
"ÇOK ÇALIŞTI"
Semih'in Cagliari kariyerinin ilk bölümünde yeterince süre alamadığını belirten Gökhan İnler, şu ifadeleri kullandı:
"Semih kardeşimizi her zaman destekledim. Cagliari'de onu ilk aylarda çok oynatmıyorlardı, çok çalıştı. Ancak sonunda taraftarlar ve hoca onu sevmeye başladı."
"ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"
Genç oyuncunun potansiyeline dikkat çeken İnler, "Semih çok önemli bir futbolcu. Onunla Beşiktaş'ta beraberdik." dedi.
"POZİSYONLARIMIZ DOLU"
Semih'in Udinese'ye transfer olma ihtimali hakkında da konuşan Gökhan İnler, şunları söyledi:
"Nasip... Böyle gençlere Udinese'de her zaman ihtiyaç var. Ancak şu anda pozisyonlarımız dolu. Hayırlısı neyse o olsun."
27 MAÇTA 4 GOL
Semih Kılıçsoy, geçen sezon Cagliari formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
"ÇOK ÇALIŞTI"
Semih'in Cagliari kariyerinin ilk bölümünde yeterince süre alamadığını belirten Gökhan İnler, şu ifadeleri kullandı:
"Semih kardeşimizi her zaman destekledim. Cagliari'de onu ilk aylarda çok oynatmıyorlardı, çok çalıştı. Ancak sonunda taraftarlar ve hoca onu sevmeye başladı."
"ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"
Genç oyuncunun potansiyeline dikkat çeken İnler, "Semih çok önemli bir futbolcu. Onunla Beşiktaş'ta beraberdik." dedi.
"POZİSYONLARIMIZ DOLU"
Semih'in Udinese'ye transfer olma ihtimali hakkında da konuşan Gökhan İnler, şunları söyledi:
"Nasip... Böyle gençlere Udinese'de her zaman ihtiyaç var. Ancak şu anda pozisyonlarımız dolu. Hayırlısı neyse o olsun."
27 MAÇTA 4 GOL
Semih Kılıçsoy, geçen sezon Cagliari formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.