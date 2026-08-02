02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
3-3
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
0-4
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
0-1
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-3
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
2-1UZS
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
1-0
02 Ağustos
Genk-FC Twente
2-1
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
2-055'

Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in, Darwin Nunez'in Beşiktaş'a kiralık transferine onay verdiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 23:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor...

Golcü transferi için hummalı bir çalışma yürüten siyah-beyazlı ekip, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'le de ciddi şekilde ilgileniyordu.

AL HİLAL'DEN TRANSFERE ONAY!

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak Transfer olmasına onay verdi.

PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki forvet oyuncu, Suudi ekibiyle çıktığı, 24 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist kaydetti.

53 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Nunez, 2025 yazında Liverpool'dan 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.

KARİYERİ

Futbola Penarol altyapısında başlayan yıldız futbolcu Almeria ve Benfica formalarını da giydi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan forvet oyuncu, Paraguay Milli Takım formasını da 41 kez giydi, 13 gol ve 3 asistle oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.