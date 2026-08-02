Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

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Golcü transferi için hummalı bir çalışma yürüten siyah-beyazlı ekip, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'le de ciddi şekilde ilgileniyordu.
AL HİLAL'DEN TRANSFERE ONAY!
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı.
Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak Transfer olmasına onay verdi.
PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki forvet oyuncu, Suudi ekibiyle çıktığı, 24 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist kaydetti.
53 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Nunez, 2025 yazında Liverpool'dan 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.
KARİYERİ
Futbola Penarol altyapısında başlayan yıldız futbolcu Almeria ve Benfica formalarını da giydi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan forvet oyuncu, Paraguay Milli Takım formasını da 41 kez giydi, 13 gol ve 3 asistle oynadı.
Golcü transferi için hummalı bir çalışma yürüten siyah-beyazlı ekip, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'le de ciddi şekilde ilgileniyordu.
AL HİLAL'DEN TRANSFERE ONAY!
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı.
Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak Transfer olmasına onay verdi.
PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki forvet oyuncu, Suudi ekibiyle çıktığı, 24 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist kaydetti.
53 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Nunez, 2025 yazında Liverpool'dan 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.
KARİYERİ
Futbola Penarol altyapısında başlayan yıldız futbolcu Almeria ve Benfica formalarını da giydi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan forvet oyuncu, Paraguay Milli Takım formasını da 41 kez giydi, 13 gol ve 3 asistle oynadı.