Abdullah Kavukcu'dan Icardi açıklaması

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Abdullah Kavukcu, kulübün veda mesajı yayımladığı Mauro Icardi'nin bir ikon olduğunu söyledi.
Icardi'ye veda organizasyonu teklif ettiklerini ancak henüz yanıt alamadıklarını belirten Kavukcu, "Mauro bizim ikonumuz. Başkanımız bizzat görüştü, ona da veda için gerekli şeyi yazdı, teklifini yaptı. Biz bekleriz, her zaman kapımız Icardi'ye açık. O bizim bir ikonumuz, Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var. Henüz cevap vermedi." değerlendirmesinde bulundu.
Icardi'ye veda organizasyonu teklif ettiklerini ancak henüz yanıt alamadıklarını belirten Kavukcu, "Mauro bizim ikonumuz. Başkanımız bizzat görüştü, ona da veda için gerekli şeyi yazdı, teklifini yaptı. Biz bekleriz, her zaman kapımız Icardi'ye açık. O bizim bir ikonumuz, Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var. Henüz cevap vermedi." değerlendirmesinde bulundu.