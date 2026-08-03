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Abdullah Kavukcu'dan Icardi açıklaması

Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye veda organizasyonu teklif ettiğini belirterek, "Icardi bizim ikonumuz, kapımız ona her zaman açık." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 01:22 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 01:44
Haber: Sporx.com
Abdullah Kavukcu'dan Icardi açıklaması
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Abdullah Kavukcu, kulübün veda mesajı yayımladığı Mauro Icardi'nin bir ikon olduğunu söyledi.

Icardi'ye veda organizasyonu teklif ettiklerini ancak henüz yanıt alamadıklarını belirten Kavukcu, "Mauro bizim ikonumuz. Başkanımız bizzat görüştü, ona da veda için gerekli şeyi yazdı, teklifini yaptı. Biz bekleriz, her zaman kapımız Icardi'ye açık. O bizim bir ikonumuz, Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var. Henüz cevap vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

 

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