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Kazımcan Karataş'tan şampiyonluk mesajı: "Biz en iyisiyiz"

Galatasaray'ın Rennes ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından Kazımcan Karataş'tan açıklamalar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 01:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kazımcan Karataş'tan şampiyonluk mesajı: 'Biz en iyisiyiz'
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kazımcan Karataş; Okan Buruk'un kendisine duyduğu güven, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi ve şampiyonluk hedefi hakkında maç sonu açıklamalarında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HOCAMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kazımcan Karataş: "Hocamızın bana görev verdiği her an hazır olmaya çalışıyorum. Hocamız bana çok güveniyor, güvenini saha içinde boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Biz en iyi şeylere layığız, biz en iyisiyiz!"

"GALATASARAY'I ÖZLEDİM"

"Beşinci sene şampiyonluk için heyecanlıyız. Özledim, Galatasaray formasını tekrar giydim ve giymeye de devam edeceğim. Çok çalışacağım." İfadelerini kullandı.

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