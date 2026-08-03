Kazımcan Karataş'tan şampiyonluk mesajı: 'Biz en iyisiyiz'

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kazımcan Karataş; Okan Buruk'un kendisine duyduğu güven, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi ve şampiyonluk hedefi hakkında maç sonu açıklamalarında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HOCAMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Kazımcan Karataş: "Hocamızın bana görev verdiği her an hazır olmaya çalışıyorum. Hocamız bana çok güveniyor, güvenini saha içinde boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Biz en iyi şeylere layığız, biz en iyisiyiz!"
"GALATASARAY'I ÖZLEDİM"
"Beşinci sene şampiyonluk için heyecanlıyız. Özledim, Galatasaray formasını tekrar giydim ve giymeye de devam edeceğim. Çok çalışacağım." İfadelerini kullandı.
Kazımcan Karataş: "Hocamızın bana görev verdiği her an hazır olmaya çalışıyorum. Hocamız bana çok güveniyor, güvenini saha içinde boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Biz en iyi şeylere layığız, biz en iyisiyiz!"
"GALATASARAY'I ÖZLEDİM"
"Beşinci sene şampiyonluk için heyecanlıyız. Özledim, Galatasaray formasını tekrar giydim ve giymeye de devam edeceğim. Çok çalışacağım." İfadelerini kullandı.