Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç organizasyonunda gözler play-off turu kura çekimlerine çevrildi. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılacak kura çekimlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avusturya temsilcisini elemesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag ve Union Saint-Gilloise-Bodo Glimt eşleşmelerinin galiplerinden biriyle karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ ELEME TURUNDA
Beşiktaş, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Kralove ile mücadele edecek.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Kızılyıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
TRABZONSPOR PLAY-OFF'A DOĞRUDAN KATILACAK
Trabzonspor ise Avrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılacak ve üçüncü eleme turundan gelecek takımları bekleyecek.
Benfica, Rangers, Anderlecht ve Viktoria Plzen, bordo-mavili ekibin muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimleri, saat 13.00'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avusturya temsilcisini elemesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag ve Union Saint-Gilloise-Bodo Glimt eşleşmelerinin galiplerinden biriyle karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ ELEME TURUNDA
Beşiktaş, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Kralove ile mücadele edecek.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Kızılyıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
TRABZONSPOR PLAY-OFF'A DOĞRUDAN KATILACAK
Trabzonspor ise Avrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılacak ve üçüncü eleme turundan gelecek takımları bekleyecek.
Benfica, Rangers, Anderlecht ve Viktoria Plzen, bordo-mavili ekibin muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimleri, saat 13.00'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.