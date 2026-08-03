TFF'nin 2026-2027 sezonu temsilci seminerleri Riva'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2026-2027 sezon başı temsilci seminerlerinin ortak açılış töreni gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Örnek katıldı.
"TEMSİLCİLERİMİZİN SORUMLULUĞU SON DERECE BÜYÜK"
Törende konuşan Hacıosmanoğlu, temsilcilerin yalnızca müsabakaların işleyişini takip eden görevliler olmadığını belirtti.
Temsilcilerin organizasyon disiplinini sağlayan, düzeni koruyan ve federasyonun kurumsal itibarını sahada temsil eden en önemli unsurlar arasında bulunduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Futbol yalnızca yeşil sahalarda oynanan 90 dakikalık bir oyun değildir. Milyonları ortak bir heyecanda buluşturan, güçlü sosyal ve kültürel etkiler oluşturan ve aynı zamanda büyük bir ekonomik değer üreten küresel bir organizasyondur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bugün Avrupa'nın en modern ve en donanımlı stadyumlarına sahip ülkelerden biriyiz. Bizlere düşen temel görev, bu güçlü altyapıyı güven, adalet, disiplin ve yüksek organizasyon kalitesiyle taçlandırmak, taraftarlarımızın müsabakaları güvenli ve huzurlu bir ortamda takip etmelerini sağlamak ve Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltmektir. Bu noktada siz değerli temsilcilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece büyüktür."
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR İÇİN TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİ
Türk temsilcilerin uluslararası organizasyonlarda daha fazla görev almasına yönelik atılan adımlara değinen Hacıosmanoğlu, "UEFA ve FIFA organizasyonlarında daha fazla temsilcimizin yer almasının önünü açmak için gerekli talimat değişikliklerini gerçekleştirdik. Çünkü inanıyoruz ki Türk temsilcilerinin görev yaptığı her platformda disiplin, liyakat, tarafsızlık ve güven anlayışı en güçlü şekilde temsil edilmektedir." diye konuştu.
2 BİN 524 MAÇTA 5 BİN 360 GÖREVLENDİRME
TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde oynanan 2 bin 524 karşılaşmada toplam 5 bin 360 temsilci görevlendirmesi yapıldığını açıkladı.
Temsilcilerin müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında stadyumlarda gerekli denetimleri gerçekleştirdiğini belirten Bural, organizasyonların ilgili statü ve talimatlara uygun biçimde yürütülmesinin sağlandığını ifade etti.
YAKA KAMERASI UYGULAMASININ SONUÇLARI
Temsilciler Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve TFF Teknoloji Direktörlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen yaka kamerası uygulamasının caydırıcı bir etki oluşturduğunu belirten Bural, seyirci sayısının yaklaşık yüzde 6 arttığı Süper Lig'de T alanı, soyunma odaları ve koridorlarda yaşanan olay ve ihlallerin yüzde 55 azaldığını söyledi.
Bural, 1. Lig'de seyirci olaylarının yüzde 14, takım olaylarının ise yüzde 48 azaldığını, 2. ve 3. Lig'de de takım olaylarında düşüş yaşandığını aktardı.
Üst lig müsabakalarında ilgili kurum görevlilerinin yer aldığı CCTV odasında bir temsilcinin görevlendirildiğini kaydeden Bural, uygulamanın olaylara hakimiyet sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Usulsüz seyirci girişlerinin önlenmesi ve merdiven boşluklarının boş bırakılması konusunda da ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
GÖREVLERİ SONA EREN TEMSİLCİLERE PLAKET
Konuşmaların ardından yaş haddini doldurmaları nedeniyle görevleri sona eren üst klasman temsilcileri Nevzat Süzen, Zeki Uzun ve Rıfat Yerlikaya ile klasman temsilcileri Mehmet Altındağ, Aydın Balkanlı ve Yalçın Gül'e Türk futboluna hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.
Hacıosmanoğlu ve Bural, görev süreleri sona eren temsilcilere plaket ve A Milli Futbol Takımı forması verdi.
SEMİNERLER EĞİTİM VE SINAVLARLA SÜRDÜ
Üst klasman temsilcileri ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcilerine yönelik seminer, eğitim, değerlendirme ve sınav oturumlarıyla tamamlandı. Programın devamında klasman temsilcileri ve yeni klasman temsilcilerine yönelik seminer başladı.
EN AZ DİSİPLİN İHLALİ YAPAN KULÜPLER AÇIKLANDI
Yarın tamamlanacak seminerde, 2025-2026 sezonunun verileri doğrultusunda liglerinde en az disiplin ihlalinde bulunan kulüpler de açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK ve Ankara Demirspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ise Kahramanmaraşspor en az disiplin ihlalinde bulunan kulüpler oldu.
"TEMSİLCİLERİMİZİN SORUMLULUĞU SON DERECE BÜYÜK"
Törende konuşan Hacıosmanoğlu, temsilcilerin yalnızca müsabakaların işleyişini takip eden görevliler olmadığını belirtti.
Temsilcilerin organizasyon disiplinini sağlayan, düzeni koruyan ve federasyonun kurumsal itibarını sahada temsil eden en önemli unsurlar arasında bulunduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Futbol yalnızca yeşil sahalarda oynanan 90 dakikalık bir oyun değildir. Milyonları ortak bir heyecanda buluşturan, güçlü sosyal ve kültürel etkiler oluşturan ve aynı zamanda büyük bir ekonomik değer üreten küresel bir organizasyondur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bugün Avrupa'nın en modern ve en donanımlı stadyumlarına sahip ülkelerden biriyiz. Bizlere düşen temel görev, bu güçlü altyapıyı güven, adalet, disiplin ve yüksek organizasyon kalitesiyle taçlandırmak, taraftarlarımızın müsabakaları güvenli ve huzurlu bir ortamda takip etmelerini sağlamak ve Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltmektir. Bu noktada siz değerli temsilcilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece büyüktür."
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR İÇİN TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİ
Türk temsilcilerin uluslararası organizasyonlarda daha fazla görev almasına yönelik atılan adımlara değinen Hacıosmanoğlu, "UEFA ve FIFA organizasyonlarında daha fazla temsilcimizin yer almasının önünü açmak için gerekli talimat değişikliklerini gerçekleştirdik. Çünkü inanıyoruz ki Türk temsilcilerinin görev yaptığı her platformda disiplin, liyakat, tarafsızlık ve güven anlayışı en güçlü şekilde temsil edilmektedir." diye konuştu.
2 BİN 524 MAÇTA 5 BİN 360 GÖREVLENDİRME
TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde oynanan 2 bin 524 karşılaşmada toplam 5 bin 360 temsilci görevlendirmesi yapıldığını açıkladı.
Temsilcilerin müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında stadyumlarda gerekli denetimleri gerçekleştirdiğini belirten Bural, organizasyonların ilgili statü ve talimatlara uygun biçimde yürütülmesinin sağlandığını ifade etti.
YAKA KAMERASI UYGULAMASININ SONUÇLARI
Temsilciler Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve TFF Teknoloji Direktörlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen yaka kamerası uygulamasının caydırıcı bir etki oluşturduğunu belirten Bural, seyirci sayısının yaklaşık yüzde 6 arttığı Süper Lig'de T alanı, soyunma odaları ve koridorlarda yaşanan olay ve ihlallerin yüzde 55 azaldığını söyledi.
Bural, 1. Lig'de seyirci olaylarının yüzde 14, takım olaylarının ise yüzde 48 azaldığını, 2. ve 3. Lig'de de takım olaylarında düşüş yaşandığını aktardı.
Üst lig müsabakalarında ilgili kurum görevlilerinin yer aldığı CCTV odasında bir temsilcinin görevlendirildiğini kaydeden Bural, uygulamanın olaylara hakimiyet sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Usulsüz seyirci girişlerinin önlenmesi ve merdiven boşluklarının boş bırakılması konusunda da ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
GÖREVLERİ SONA EREN TEMSİLCİLERE PLAKET
Konuşmaların ardından yaş haddini doldurmaları nedeniyle görevleri sona eren üst klasman temsilcileri Nevzat Süzen, Zeki Uzun ve Rıfat Yerlikaya ile klasman temsilcileri Mehmet Altındağ, Aydın Balkanlı ve Yalçın Gül'e Türk futboluna hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.
Hacıosmanoğlu ve Bural, görev süreleri sona eren temsilcilere plaket ve A Milli Futbol Takımı forması verdi.
SEMİNERLER EĞİTİM VE SINAVLARLA SÜRDÜ
Üst klasman temsilcileri ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcilerine yönelik seminer, eğitim, değerlendirme ve sınav oturumlarıyla tamamlandı. Programın devamında klasman temsilcileri ve yeni klasman temsilcilerine yönelik seminer başladı.
EN AZ DİSİPLİN İHLALİ YAPAN KULÜPLER AÇIKLANDI
Yarın tamamlanacak seminerde, 2025-2026 sezonunun verileri doğrultusunda liglerinde en az disiplin ihlalinde bulunan kulüpler de açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK ve Ankara Demirspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ise Kahramanmaraşspor en az disiplin ihlalinde bulunan kulüpler oldu.