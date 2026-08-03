Galatasaray'da Aleksey Batrakov için soru işareti

Galatasaraylı kaynaklar, Lokomotiv Moskova'nın yalanlamasına rağmen Aleksey Batrakov'a ilgileri olduğunu dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 08:58
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Aleksey Batrakov için soru işareti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın radarında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki 10 numara için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Ancak Lokomotiv yetkililerinin Rus basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Batrakov'a ilgisinin bulunmadığını belirtmesi kafaları karıştırdı.

Galatasaraylı kaynaklar ise Rus yıldıza ilgi duyduklarını dile getiriyor. Aceleci davranmayan Galatasaray hem oyuncunun hem de Lokomotiv Moskova'nın nabzını ölçüp, ona göre harekete geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Rus futbolcu, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.