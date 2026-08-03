Galatasaray'da Aleksey Batrakov için soru işareti

Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın radarında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki 10 numara için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Ancak Lokomotiv yetkililerinin Rus basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Batrakov'a ilgisinin bulunmadığını belirtmesi kafaları karıştırdı.
Galatasaraylı kaynaklar ise Rus yıldıza ilgi duyduklarını dile getiriyor. Aceleci davranmayan Galatasaray hem oyuncunun hem de Lokomotiv Moskova'nın nabzını ölçüp, ona göre harekete geçecek.
SEZON PERFORMANSI
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Rus futbolcu, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.
Galatasaraylı kaynaklar ise Rus yıldıza ilgi duyduklarını dile getiriyor. Aceleci davranmayan Galatasaray hem oyuncunun hem de Lokomotiv Moskova'nın nabzını ölçüp, ona göre harekete geçecek.
SEZON PERFORMANSI
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Rus futbolcu, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.