Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına dair konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 09:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Özbek, transfer çalışmalarına dair mesaj verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Başkanı Özbek, "Transferin bitmesine yaklaşık bir aylık bir zaman var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Nokta, ihtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız." dedi.

Özbek, "Federasyonun açıkladığı yabancı sayısı var, limitler çok önemli ama Galatasaray'ın hem limitleri hem de 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunlarda yakın zamanda sonuca gideceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Halihazırda ligin en güçlü kadrosu bizde, daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız." diye konuştu.

Dursun Özbek, "Hedefimiz lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bu çifte hedefe taraftarımla birlikte, takımımla, teknik heyetimle birlikte koşacağız." açıklamasını yaptı.  

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