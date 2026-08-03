Galatasaray'da transfer rahatsızlığı

Üst üste dördüncü defa şampiyon olan ve beşinci için planlar yapan Galatasaray'da hayaller çok büyük ancak gerçekler can sıkıyor. Çünkü şu ana kadar transferde izlenen politika camiadan büyük tepki çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beş oyuncu gönderilirken bir tek orta sahaya Lesley Ugochukwu takviyesi oldu. Ve takımdan Barış Alper Yılmaz ile Gabriel Sara gibi isimlerin de satılması söz konusu. Bütün bunlar olurken ligin başlamasına sadece 10 gün kaldı. Ve yönetimin sezon biter bitmez planlarını hayata geçirmesi beklenirken bugüne kadar sessiz kalınması başkanı hedef haline getirdi.
TARAFTARDAN İSYAN
Kale dışında hemen hemen her bölgeye takviyeye ihtiyacı olan sarı kırmızılılarda Osimhen'in yedeği yok. Sol kanadın ve sol stoperin alternatifi bulunmuyor. En önemlisi de Galatasaray'ın 10 numara boşluğu çok net ortada. Bir süredir gündemde Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun var ancak şu ana kadar gündemdeki isimlerle ilgili somut gelişmelerin olmaması ciddi anlamda taraftarı isyan ettirdi.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Rennes maçında tribünlerden, "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk da durumdan rahatsız. Yönetimin aksiyon almaması tepkilerin dozajını artıracak gibi görünüyor.
GELEN
Lesley Oguchukwu
GİDENLER
Noa Lang
Yaser Asprilla
Sacha Boey
Ahmed Kutucu
Mauro Icardi
YOLCULAR
Barış Alper Yılmaz
Gabriel Sara
TARAFTARDAN İSYAN
Kale dışında hemen hemen her bölgeye takviyeye ihtiyacı olan sarı kırmızılılarda Osimhen'in yedeği yok. Sol kanadın ve sol stoperin alternatifi bulunmuyor. En önemlisi de Galatasaray'ın 10 numara boşluğu çok net ortada. Bir süredir gündemde Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun var ancak şu ana kadar gündemdeki isimlerle ilgili somut gelişmelerin olmaması ciddi anlamda taraftarı isyan ettirdi.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Rennes maçında tribünlerden, "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk da durumdan rahatsız. Yönetimin aksiyon almaması tepkilerin dozajını artıracak gibi görünüyor.
GELEN
Lesley Oguchukwu
GİDENLER
Noa Lang
Yaser Asprilla
Sacha Boey
Ahmed Kutucu
Mauro Icardi
YOLCULAR
Barış Alper Yılmaz
Gabriel Sara