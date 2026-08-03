Galatasaray'da transfer rahatsızlığı

Galatasaray taraftarının yönetime karşı sabrı her geçen gün taşıyor. Şampiyon kadrodan beş ismin ayrıldığı sarı kırmızılıların bugüne kadar sadece ortaya Lesley Ugochukwu'yu alması tepki çekti. Dünkü Rennes maçında taraftarlar başkan Dursun Özbek'i protesto etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 08:31
Haber: Türkiye
Galatasaray'da transfer rahatsızlığı
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Üst üste dördüncü defa şampiyon olan ve beşinci için planlar yapan Galatasaray'da hayaller çok büyük ancak gerçekler can sıkıyor. Çünkü şu ana kadar transferde izlenen politika camiadan büyük tepki çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beş oyuncu gönderilirken bir tek orta sahaya Lesley Ugochukwu takviyesi oldu. Ve takımdan Barış Alper Yılmaz ile Gabriel Sara gibi isimlerin de satılması söz konusu. Bütün bunlar olurken ligin başlamasına sadece 10 gün kaldı. Ve yönetimin sezon biter bitmez planlarını hayata geçirmesi beklenirken bugüne kadar sessiz kalınması başkanı hedef haline getirdi.

TARAFTARDAN İSYAN

Kale dışında hemen hemen her bölgeye takviyeye ihtiyacı olan sarı kırmızılılarda Osimhen'in yedeği yok. Sol kanadın ve sol stoperin alternatifi bulunmuyor. En önemlisi de Galatasaray'ın 10 numara boşluğu çok net ortada. Bir süredir gündemde Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun var ancak şu ana kadar gündemdeki isimlerle ilgili somut gelişmelerin olmaması ciddi anlamda taraftarı isyan ettirdi.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Rennes maçında tribünlerden, "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk da durumdan rahatsız. Yönetimin aksiyon almaması tepkilerin dozajını artıracak gibi görünüyor.

GELEN

Lesley Oguchukwu

GİDENLER

Noa Lang
Yaser Asprilla
Sacha Boey
Ahmed Kutucu
Mauro Icardi

YOLCULAR

Barış Alper Yılmaz
Gabriel Sara

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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