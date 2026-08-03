Galatasaray'dan Ait Boudlal hamlesi

Galatasaray, hazırlık maçı için İstanbul'a gelen Rennes ile Ait Boudlal transferi için görüştü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 08:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Ait Boudlal hamlesi
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Galatasaray Yönetimi, dün (Pazar) oynanan maç öncesi Rennes yönetimiyle Abdelhamid Ait Boudlal için görüşme gerçekleştirdi.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 20 yaşındaki stoperin güncel değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 1.90 boyundaki futbolcunun kulübü Rennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Boudlal, uzun boyuna rağmen geniş alanda savunma yapabiliyor. Faslı futbolcu rakip forvetleri takip edebilen bir stoper profili çiziyor. 20 yaşındaki savunmacının, teknik ekibin beğendiği isimlerden biri olduğu bilinen detaylar arasında yer aldı.

20 yaşındaki genç oyuncunun durumu hakkında ilerleyen dönemde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Rennes'te geçen sezon 21 maçta süre bulan Boudlal, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asistle skor katkısı da sağladı. 

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