Fenerbahçe'den Ümit Akdağ için Cengiz Ünder'li teklif!

Stoper rotasyonunu yerli bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Alanyaspor'un genç stoperi Ümit Akdağ var... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da istediği 22 yaşındaki savunmacı için bu hafta içinde resmi temaslar başlayacak.
Sarı-lacivertliler, 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Akdeniz ekibine, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in yanı sıra 5 milyon euro da para teklif edecek.
Gelen bilgilere göre; Alanyaspor takas teklifine sıcak bakmıyor. Sebebi de Cengiz Ünder'in yüksek maaşı...
Fenerbahçe'den yıllık 3.6 milyon euro alan Cengiz'e Alanyaspor'un maksimum 1 milyon euro verebileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe, Cengiz'in maaşının kalan kısmını karşılaması halinde transfer gerçekleşebilir.
2 YIL CHELSEA'DE OYNADI
Futbola Steaua Bükreş altyapısında başlayan Ümit Akdağ, 2015'te Chelsea altyapısına transfer oldu.
2017'de ise Alanyaspor bedelsiz olarak oyuncuyu altyapısına transfer etti.
Sarı-lacivertliler, 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Akdeniz ekibine, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in yanı sıra 5 milyon euro da para teklif edecek.
Gelen bilgilere göre; Alanyaspor takas teklifine sıcak bakmıyor. Sebebi de Cengiz Ünder'in yüksek maaşı...
Fenerbahçe'den yıllık 3.6 milyon euro alan Cengiz'e Alanyaspor'un maksimum 1 milyon euro verebileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe, Cengiz'in maaşının kalan kısmını karşılaması halinde transfer gerçekleşebilir.
2 YIL CHELSEA'DE OYNADI
Futbola Steaua Bükreş altyapısında başlayan Ümit Akdağ, 2015'te Chelsea altyapısına transfer oldu.
2017'de ise Alanyaspor bedelsiz olarak oyuncuyu altyapısına transfer etti.