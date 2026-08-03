Nathan Zeze'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray, NEOM'dan Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. Galatasaray, genç stoper için NEOM'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Nathan Zeze, Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor.
20 MİLYON EURO ÖDENDİ
Zeze, geçen yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.
NEOM PERFORMANSI
NEOM'da 32 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Zeze'nin, Suudi Arabistan ekibi NEOM ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Nathan Zeze, Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor.
20 MİLYON EURO ÖDENDİ
Zeze, geçen yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.
NEOM PERFORMANSI
NEOM'da 32 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Zeze'nin, Suudi Arabistan ekibi NEOM ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.