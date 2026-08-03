Nathan Zeze'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Suudi Arabistan'da NEOM forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zeze, Galatasaray'a sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 09:07
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Nathan Zeze'den Galatasaray'a yeşil ışık!
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Galatasaray, NEOM'dan Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. Galatasaray, genç stoper için NEOM'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Nathan Zeze, Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor.

20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Zeze, geçen yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.

NEOM PERFORMANSI

NEOM'da 32 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Zeze'nin, Suudi Arabistan ekibi NEOM ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 

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