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Höjbjerg transferinde Beşiktaş'a müjde!

Marsilya'nın, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Pierre-Emile Höjbjerg için gelecek tekliflere açık olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 08:29
Haber: Takvim
Höjbjerg transferinde Beşiktaş'a müjde!
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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Pierre-Emile Höjbjerg için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MARSİLYA AYRILIĞA SICAK

Marsilya'nın, 30 yaşındaki Danimarkalı ön liberoyla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buna rağmen Marsilya yönetiminin, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Fransız basınına göre Marsilya, Höjbjerg'in Beşiktaş'a transferi konusunda herhangi bir zorluk çıkarmayı düşünmüyor.

Bu gelişme, Siyah-Beyazlılar'ın yaz transfer döneminde gündeminde bulunan Danimarkalı 6 numara için iddiaları daha da güçlendirdi. Beşiktaş yönetiminin, orta sahaya lider özellikleri taşıyan tecrübeli bir oyuncu kazandırmak istediği, Højbjerg'in de bu doğrultuda üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

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