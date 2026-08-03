Mikel Arteta'ya Leandro Trossard eleştirisi!

Arsenal'in eski futbolcularından Paul Merson, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferinin ardından teknik direktör Mikel Arteta'nın kararını eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TAKTİKSEL BOŞLUK OLUŞTU"
Sky Sports yorumcusu Paul Merson, Trossard'ın ayrılığıyla birlikte Arsenal'in sol kanatta önemli bir kayıp yaşadığını savundu. İngiliz futbol adamı, Belçikalı oyuncunun 18+2 milyon euro karşılığında gönderilmesini eleştirerek bu kararın mali açıdan da doğru olmadığını ifade etti.
"BÜYÜK RİSK"
Merson, özellikle yoğun fikstür ve Şampiyonlar Ligi sürecinde Trossard gibi kritik anlarda fark yaratan bir oyuncunun ayrılmasının Arsenal adına risk oluşturacağını dile getirdi. Deneyimli yorumcu, Martinelli'nin olası bir sakatlığında takımın ciddi sıkıntı yaşayabileceğini söyledi.
TROSSARD'DAN MESAJ
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, tatilini tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Belçikalı futbolcu, "Batarya doldu. Şimdi çalışma zamanı." paylaşımıyla yeni sezon öncesi siyah-beyazlı taraftarlara mesaj verdi.
Sky Sports yorumcusu Paul Merson, Trossard'ın ayrılığıyla birlikte Arsenal'in sol kanatta önemli bir kayıp yaşadığını savundu. İngiliz futbol adamı, Belçikalı oyuncunun 18+2 milyon euro karşılığında gönderilmesini eleştirerek bu kararın mali açıdan da doğru olmadığını ifade etti.
"BÜYÜK RİSK"
Merson, özellikle yoğun fikstür ve Şampiyonlar Ligi sürecinde Trossard gibi kritik anlarda fark yaratan bir oyuncunun ayrılmasının Arsenal adına risk oluşturacağını dile getirdi. Deneyimli yorumcu, Martinelli'nin olası bir sakatlığında takımın ciddi sıkıntı yaşayabileceğini söyledi.
TROSSARD'DAN MESAJ
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, tatilini tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Belçikalı futbolcu, "Batarya doldu. Şimdi çalışma zamanı." paylaşımıyla yeni sezon öncesi siyah-beyazlı taraftarlara mesaj verdi.