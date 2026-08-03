Salah için uçuş planı hazır!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Henüz anlaşma yok." sözlerine rağmen Muhammed Salah'ın transferi gündemden düşmüyor.
Trabzonspor'un Muhammed Salah için yürüttüğü görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UÇUŞ PLANI HAZIR
Bordo-mavili kulüp, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatilde olduğu belirtilen yıldızı, Türkiye'ye getirmek amacıyla uçuş planını bile hazırladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor arasında sözleşme süresi, ödeme planı ve anlaşmanın diğer maddeleri üzerine müzakerelerin sürdüğü belirtildi.
Taraflar şartların önemli bölümünde birbirine yaklaştı ancak transferin kesinleşmesi için beklenen ıslak imzalar henüz atılmadı.
Bordo-mavili takım, Salah ile yıllık 17 milyon Euro artı bonuslar karşılığında el sıkışmıştı.
ÇARŞAMBA GELİYOR
Sözleşmedeki diğer detaylar tamamlandığı takdirde Salah'ın çarşamba günü Yunanistan'dan İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.
Yılın transferi şehirde büyük heyecan yaratırken taraftarlar tecrübeli futbolcuya özel karşılama töreni yapacak.
Trabzonspor'un Muhammed Salah için yürüttüğü görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UÇUŞ PLANI HAZIR
Bordo-mavili kulüp, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatilde olduğu belirtilen yıldızı, Türkiye'ye getirmek amacıyla uçuş planını bile hazırladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor arasında sözleşme süresi, ödeme planı ve anlaşmanın diğer maddeleri üzerine müzakerelerin sürdüğü belirtildi.
Taraflar şartların önemli bölümünde birbirine yaklaştı ancak transferin kesinleşmesi için beklenen ıslak imzalar henüz atılmadı.
Bordo-mavili takım, Salah ile yıllık 17 milyon Euro artı bonuslar karşılığında el sıkışmıştı.
ÇARŞAMBA GELİYOR
Sözleşmedeki diğer detaylar tamamlandığı takdirde Salah'ın çarşamba günü Yunanistan'dan İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.
Yılın transferi şehirde büyük heyecan yaratırken taraftarlar tecrübeli futbolcuya özel karşılama töreni yapacak.