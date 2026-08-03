Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. İsmail Kartal'ın kadro planlamasında düşünmediği o ismin, yönetimden sözleşme feshi için görüşme talep ettiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 12:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! 'Bonservisini al da gel'
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Transferin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu doğrultuda Kanarya'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Rodrigo Becao hakkında yeni bir haber geldi.

Yönetimin yollarını ayırmayı planladığı 1.91 boyundaki defans, bir süredir kulüp arayışına geçmişti.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Becao'yu en fazla isteyen kulübün ise İtalyan temsilcisi Venezia olduğu öğrenildi.

Venezia'nın, Becao'ya "Bonservisini al gel" dediği öğrenildi.

Brezilyalı stoperin de yönetimden sözleşme feshi için görüşme talep ettiği belirtildi.

F.BAHÇE İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe'ye 2023 yazında Udinese'den transfer olan Becao, yaşadığı sakatlık sonrası istenen performansı sergileyememişti.

Geçen sezonun ocak ayında Kasımpaşa'ya kiralanan Becao'nun, sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 

 

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