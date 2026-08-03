Sacha Boey için yeniden ayrılık mesajı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey ile ilgili ayrılık düşüncelerini bir kez daha yineledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 12:06
Haber: Sporx.com dış haberler
Sacha Boey için yeniden ayrılık mesajı!
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Bayern Münih, Sacha Boey ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız futbolcu için geçtiğimiz günlerde ayrılık açıklamasında bulunan Alman ekibinin sportif direktör Max Eberl, Sacha Boey için ayrılık mesajını tekrarladı.

3 İSİM İÇİN AYRILIK MESAJI

Max Eberl, Sacha Boey ile birlikte Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha ile yollarını ayırmak istediklerini dile getirdi.

Eberl, "3 oyuncunun takımdan ayrılmasını istiyoruz. Elbette, takımla antrenman yapma ve kendilerini gösterme hakları var ama kalırlarsa durumları çok zor olacak." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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