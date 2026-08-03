Yüksel Yıldırım'dan iddialı sözler!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün hedeflerinin büyüdüğünü belirterek, Avrupa kupaları ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HEDEFLER DAHA DA BÜYÜDÜ"
Göreve geldikleri günden bu yana Samsunspor'da önemli değişimlere imza attıklarını vurgulayan Yıldırım, kulübün artık çok daha büyük hedeflere yürüdüğünü söyledi. Tecrübeli başkan, "Artık hedefler ve beklentiler çok daha farklı boyutlara ve çok üst seviyelere çıktı. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı inançla ve aynı cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA VE KUPA DÖNEMİ BAŞLADI"
Kulübün yeni vizyonuna da değinen Yıldırım, Samsunspor'un artık yalnızca ligde mücadele eden bir takım olmadığını belirterek, "Artık kupaları kazanma ve Avrupa'ya gitme dönemi başlamıştır. Son dönemde yaptığımız radikal yatırımlar ve aldığımız kararlarla Samsunspor'un geleceğini inşa ediyoruz." dedi.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Yıldırım, Samsunspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını vurgulayarak, kulübün şehrin ortak değeri olduğunu ifade etti. Başkan Yıldırım, taraftarlara seslenerek herkesin gurur duyacağı bir Samsunspor oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ve Avrupa hedefi doğrultusunda kararlılıkla yollarına devam edeceklerini söyledi.
Göreve geldikleri günden bu yana Samsunspor'da önemli değişimlere imza attıklarını vurgulayan Yıldırım, kulübün artık çok daha büyük hedeflere yürüdüğünü söyledi. Tecrübeli başkan, "Artık hedefler ve beklentiler çok daha farklı boyutlara ve çok üst seviyelere çıktı. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı inançla ve aynı cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA VE KUPA DÖNEMİ BAŞLADI"
Kulübün yeni vizyonuna da değinen Yıldırım, Samsunspor'un artık yalnızca ligde mücadele eden bir takım olmadığını belirterek, "Artık kupaları kazanma ve Avrupa'ya gitme dönemi başlamıştır. Son dönemde yaptığımız radikal yatırımlar ve aldığımız kararlarla Samsunspor'un geleceğini inşa ediyoruz." dedi.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Yıldırım, Samsunspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını vurgulayarak, kulübün şehrin ortak değeri olduğunu ifade etti. Başkan Yıldırım, taraftarlara seslenerek herkesin gurur duyacağı bir Samsunspor oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ve Avrupa hedefi doğrultusunda kararlılıkla yollarına devam edeceklerini söyledi.