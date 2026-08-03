Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 'Kulüp bul'

Fenerbahçe'nin 2023 yaz transfer döneminde Mısır ekibi Makawloon'dan kadrosuna kattığı Omar Fayed ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübe transfer olduğu dönemde gelecek vadeden genç savunmacılar arasında gösterilen Mısırlı stoper, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı. Takımda kalıcı bir yer edinemeyen Omar Fayed, farklı dönemlerde kiralık olarak başka kulüplerde forma giydi.
İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİREMEDİ
Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin kadro yapılanması kapsamında geleceği değerlendirilen Omar Fayed, teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almadı.
Genç oyuncunun takım içindeki durumuyla ilgili kararını veren sarı-lacivertli yönetim, ayrılık için harekete geçti. Omar Fayed'in menajeriyle görüşen yönetimin, oyuncuya yeni bir kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
KISA SÜRE İÇİNDE VEDALAŞILACAK
Fenerbahçe'nin, Omar Fayed'in geleceğiyle ilgili süreci kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.
Kadro planlamasında yer almayan Mısırlı stoperin, kendisine uygun bir kulüp bulmasının ardından sarı-lacivertli takımdan ayrılması öngörülüyor. Tarafların kısa süre içinde yollarını ayırması beklenirken, oyuncunun yeni adresinin yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİNDE SON YIL
Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen Omar Fayed, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına girdi.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden 22 yaşındaki savunmacının ayrılığı konusunda yürütülen sürecin, transfer döneminin ilerleyen günlerinde tamamlanması bekleniyor.
İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİREMEDİ
Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin kadro yapılanması kapsamında geleceği değerlendirilen Omar Fayed, teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almadı.
Genç oyuncunun takım içindeki durumuyla ilgili kararını veren sarı-lacivertli yönetim, ayrılık için harekete geçti. Omar Fayed'in menajeriyle görüşen yönetimin, oyuncuya yeni bir kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
KISA SÜRE İÇİNDE VEDALAŞILACAK
Fenerbahçe'nin, Omar Fayed'in geleceğiyle ilgili süreci kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.
Kadro planlamasında yer almayan Mısırlı stoperin, kendisine uygun bir kulüp bulmasının ardından sarı-lacivertli takımdan ayrılması öngörülüyor. Tarafların kısa süre içinde yollarını ayırması beklenirken, oyuncunun yeni adresinin yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİNDE SON YIL
Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen Omar Fayed, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına girdi.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden 22 yaşındaki savunmacının ayrılığı konusunda yürütülen sürecin, transfer döneminin ilerleyen günlerinde tamamlanması bekleniyor.