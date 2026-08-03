Haber Tarihi: 03 Ağustos 2026 12:48 -
Güncelleme Tarihi:
03 Ağustos 2026 12:48
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapalı mı? Köprü Trafiğe Kapatılacak mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek anma programları nedeniyle sürücüler, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin resmi karar, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak duyurularla netleşiyor. Anma etkinlikleri nedeniyle bazı saatlerde geçici trafik tedbirleri uygulanabiliyor.
Köprü tamamen kapanacak mı?Geçmiş yıllarda olduğu gibi, anma programlarının düzenleneceği saatlerde köprü ve bağlantı yollarında kısmi veya geçici trafik kısıtlamaları uygulanabiliyor. Ancak uygulamanın kapsamı her yıl resmi makamların aldığı kararlara göre değişebiliyor.Alternatif güzergâhlar kullanılabilecek mi?Trafik tedbirlerinin uygulanması halinde sürücülerin;Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,Yavuz Sultan Selim Köprüsügibi alternatif güzergâhları kullanmaları tavsiye ediliyor.Trafik düzenlemesi ne zaman açıklanacak?
İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz programları öncesinde uygulanacak yol kapatma ve trafik düzenlemelerini resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından duyuruyor.Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik açıklamalarını kontrol etmeleri öneriliyor.Sonuç: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapalı mı?15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin resmi trafik planı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Anma etkinlikleri nedeniyle belirli saatlerde geçici trafik kısıtlamaları uygulanabileceği için sürücülerin resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.
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