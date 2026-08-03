Trabzonspor, yurt dışı kampında yeni sezonun yol haritasını çizdi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını Avusturya'nın Schladming kasabasında tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, 12 gün süren kamp boyunca yoğun antrenman temposu, hazırlık maçları ve yeni transferlerin adaptasyon süreciyle sezon öncesi önemli bir hazırlık dönemi geçirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen kampta, skorlardan çok takımın oyun anlayışının geliştirilmesi ön plana çıktı.
23 Temmuz'da Schladming'e ulaşan Trabzonspor, aynı gün yaptığı ilk antrenmanla kamp çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer, kamp süresince 4 günü çift, 3 günü tek antrenmanla geçirirken, futbolcular bir gün izin yaptı. Kuvvet, kor, rondo, geçiş oyunları, sonuçlandırma ve taktik ağırlıklı çalışmaların gerçekleştirildiği kampta teknik heyet özellikle takım savunması, ön alan baskısı ve oyun organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. 32 futbolcunun yer aldığı kamp kadrosuyla çalışan bordo-mavililer, hazırlık dönemini yüksek tempoda tamamladı.
TEKKE OYUNU GELİŞTİRMEYE ODAKLANDI
Teknik direktör Fatih Tekke, kamp boyunca yaptığı açıklamalarda hazırlık maçlarında alınan sonuçlardan çok sahaya yansıtılmaya çalışılan oyun anlayışına dikkat çekti. İlk hazırlık maçının ardından takımın henüz istenilen seviyede olmadığını ifade eden genç teknik adam, her karşılaşmada oyun üzerine yeni parçalar eklemeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kampın son bölümünde ise oyuncuların istenilen sisteme daha fazla karşılık vermeye başladığını belirten Tekke, yeni transferlerin uyum süreciyle birlikte takımın daha da gelişeceğini vurguladı.
YENİ TRANSFERLER OLUMLU İZLENİM BIRAKTI
Schladming kampının dikkat çeken noktalarından biri de yeni transferlerin kısa sürede takıma uyum sağlaması oldu. Ruslan Malinovskyi ile Sidny Lopes Cabral, hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında ortaya koydukları performans ve takıma uyumlarıyla olumlu izlenim bıraktı. Yeni transferlerden Aral Şimşir ise antrenman performansı ve hazırlık maçlarında ortaya koyduğu mücadeleyle öne çıkan isimlerden biri oldu. Teknik heyetin en çalışkan oyuncular arasında gösterdiği genç futbolcu, forma rekabetini artıran isimlerden biri olarak değerlendirildi.
BOUCHOUARİ VE ONANA DİKKAT ÇEKTİ
Kamp sürecinde performansıyla teknik heyetin yüzünü güldüren isimlerden biri Benjamin Bouchouari oldu. Fatih Tekke'nin oyun planında önemli rol üstlenen Faslı orta saha oyuncusu, hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında ortaya koyduğu gelişimle dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon özellikle Türkiye Kupası yolunda yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlayan Andre Onana da Schladming kampında istikrarlı performansını sürdürdü. Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu güven veren görüntünün yanı sıra savunma hattıyla kurduğu iletişim ve genç kalecilerle yakından ilgilenmesi, teknik heyetin memnun kaldığı ayrıntılar arasında yer aldı.
KAMP BOYUNCA YOĞUN MEDYA TRAFİĞİ YAŞANDI
Schladming kampında antrenmanların büyük bölümü basına kapalı gerçekleştirilirken, kampı takip eden basın mensupları 2 antrenmanın bir bölümünü takip edebildi. Buna karşın kamp sürecinde Ruslan Malinovskyi, Sidny Lopes Cabral ve Rene Mitongo basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, kulüp organizasyonuyla özel röportaj programı da düzenlendi. Hazırlık maçlarının ardından teknik direktör Fatih Tekke ile futbolculardan Benjamin Bouchouari, Samet Akaydın ve Melih Kabasakal da değerlendirmelerde bulundu.
ZEYYAT KAFKAS KAMPI YAKINDAN TAKİP ETTİ
Öte yandan Asbaşkan Zeyyat Kafkas da kafileyle birlikte yer aldığı Schladming kampında çalışmaları yakından takip etti. Antrenmanları ve hazırlık maçlarını izleyen Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke ile kamp boyunca sık sık bir araya gelerek takımın son durumu ve yeni sezon planlamasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Zeyyat Kafkas, kampı takip eden basın mensuplarıyla kurduğu diyaloglarla da dikkat çekti.
Trabzonspor, Schladming kampında ortaya koyduğu çalışma temposu, artan forma rekabeti ve yeni transferlerin uyum süreciyle yeni sezon öncesinde önemli mesafe kat ederken, bordo-mavililer hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek.
23 Temmuz'da Schladming'e ulaşan Trabzonspor, aynı gün yaptığı ilk antrenmanla kamp çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer, kamp süresince 4 günü çift, 3 günü tek antrenmanla geçirirken, futbolcular bir gün izin yaptı. Kuvvet, kor, rondo, geçiş oyunları, sonuçlandırma ve taktik ağırlıklı çalışmaların gerçekleştirildiği kampta teknik heyet özellikle takım savunması, ön alan baskısı ve oyun organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. 32 futbolcunun yer aldığı kamp kadrosuyla çalışan bordo-mavililer, hazırlık dönemini yüksek tempoda tamamladı.
TEKKE OYUNU GELİŞTİRMEYE ODAKLANDI
Teknik direktör Fatih Tekke, kamp boyunca yaptığı açıklamalarda hazırlık maçlarında alınan sonuçlardan çok sahaya yansıtılmaya çalışılan oyun anlayışına dikkat çekti. İlk hazırlık maçının ardından takımın henüz istenilen seviyede olmadığını ifade eden genç teknik adam, her karşılaşmada oyun üzerine yeni parçalar eklemeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kampın son bölümünde ise oyuncuların istenilen sisteme daha fazla karşılık vermeye başladığını belirten Tekke, yeni transferlerin uyum süreciyle birlikte takımın daha da gelişeceğini vurguladı.
YENİ TRANSFERLER OLUMLU İZLENİM BIRAKTI
Schladming kampının dikkat çeken noktalarından biri de yeni transferlerin kısa sürede takıma uyum sağlaması oldu. Ruslan Malinovskyi ile Sidny Lopes Cabral, hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında ortaya koydukları performans ve takıma uyumlarıyla olumlu izlenim bıraktı. Yeni transferlerden Aral Şimşir ise antrenman performansı ve hazırlık maçlarında ortaya koyduğu mücadeleyle öne çıkan isimlerden biri oldu. Teknik heyetin en çalışkan oyuncular arasında gösterdiği genç futbolcu, forma rekabetini artıran isimlerden biri olarak değerlendirildi.
BOUCHOUARİ VE ONANA DİKKAT ÇEKTİ
Kamp sürecinde performansıyla teknik heyetin yüzünü güldüren isimlerden biri Benjamin Bouchouari oldu. Fatih Tekke'nin oyun planında önemli rol üstlenen Faslı orta saha oyuncusu, hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında ortaya koyduğu gelişimle dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon özellikle Türkiye Kupası yolunda yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlayan Andre Onana da Schladming kampında istikrarlı performansını sürdürdü. Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu güven veren görüntünün yanı sıra savunma hattıyla kurduğu iletişim ve genç kalecilerle yakından ilgilenmesi, teknik heyetin memnun kaldığı ayrıntılar arasında yer aldı.
KAMP BOYUNCA YOĞUN MEDYA TRAFİĞİ YAŞANDI
Schladming kampında antrenmanların büyük bölümü basına kapalı gerçekleştirilirken, kampı takip eden basın mensupları 2 antrenmanın bir bölümünü takip edebildi. Buna karşın kamp sürecinde Ruslan Malinovskyi, Sidny Lopes Cabral ve Rene Mitongo basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, kulüp organizasyonuyla özel röportaj programı da düzenlendi. Hazırlık maçlarının ardından teknik direktör Fatih Tekke ile futbolculardan Benjamin Bouchouari, Samet Akaydın ve Melih Kabasakal da değerlendirmelerde bulundu.
ZEYYAT KAFKAS KAMPI YAKINDAN TAKİP ETTİ
Öte yandan Asbaşkan Zeyyat Kafkas da kafileyle birlikte yer aldığı Schladming kampında çalışmaları yakından takip etti. Antrenmanları ve hazırlık maçlarını izleyen Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke ile kamp boyunca sık sık bir araya gelerek takımın son durumu ve yeni sezon planlamasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Zeyyat Kafkas, kampı takip eden basın mensuplarıyla kurduğu diyaloglarla da dikkat çekti.
Trabzonspor, Schladming kampında ortaya koyduğu çalışma temposu, artan forma rekabeti ve yeni transferlerin uyum süreciyle yeni sezon öncesinde önemli mesafe kat ederken, bordo-mavililer hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek.