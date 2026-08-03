Warriors, Gary Payton II ile yeniden anlaştı

Golden State Warriors, Gary Payton II ile 2026-27 sezonu için yeniden sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre anlaşma bir yıllık ve 3.9 milyon dolar değerinde.
33 yaşındaki Payton, geçen sezon kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakalayarak 73 maçta yüzde 58.3 saha içi isabetiyle 7.5 sayı, 3.6 ribaund ve 1.7 asist üretti.
Payton, Şubat 2023'te Portland Trail Blazers'tan takasla geri döndüğü Warriors'ta üst üste beşinci sezonuna başlayacak.
Tecrübeli guard, Warriors'taki ilk döneminin ardından serbest oyuncu olarak Portland'a gitmiş ancak Blazers formasıyla yalnızca 15 maça çıkabilmişti.
Steve Kerr yönetimindeki Warriors'ın tecrübeli çekirdeğinde Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, Al Horford ve Kristaps Porzingis de yer alıyor.
33 yaşındaki Payton, geçen sezon kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakalayarak 73 maçta yüzde 58.3 saha içi isabetiyle 7.5 sayı, 3.6 ribaund ve 1.7 asist üretti.
Payton, Şubat 2023'te Portland Trail Blazers'tan takasla geri döndüğü Warriors'ta üst üste beşinci sezonuna başlayacak.
Tecrübeli guard, Warriors'taki ilk döneminin ardından serbest oyuncu olarak Portland'a gitmiş ancak Blazers formasıyla yalnızca 15 maça çıkabilmişti.
Steve Kerr yönetimindeki Warriors'ın tecrübeli çekirdeğinde Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, Al Horford ve Kristaps Porzingis de yer alıyor.