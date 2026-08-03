2026-2027 Süper Lig sezonuna Adnan Süvari adı verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynanacağını açıkladı.

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calendar 03 Ağustos 2026 13:11
Haber: TFF, Fotoğraf: TFF
2026-2027 Süper Lig sezonuna Adnan Süvari adı verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynanmasına karar verildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ SEZONUN ADI BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna önemli katkılar sunan teknik adamlar ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirildiği belirtilirken, 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin adının verildiği ifade edildi.

TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURDU

Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlayan Adnan Süvari, Göztepe ile elde ettiği başarılarla Türk futbol tarihine geçti. Süvari yönetimindeki İzmir temsilcisi, 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükselirken, bir Türk takımını Avrupa kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör oldu.

TFF'DE DE GÖREV ALDI

Göztepe ile 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Adnan Süvari, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlendi. Deneyimli futbol adamı, farklı dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde de görev yaptı. TFF, açıklamasında 2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek tüm kulüplere başarılar temennisinde bulundu.

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