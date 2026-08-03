Durant: 'Sixers'ın son hali, bana Warriors günlerimi hatırlatıyor'

Kevin Durant, yeni kadrosuyla dikkat çeken Philadelphia 76ers'ı, iki şampiyonluk kazandığı Golden State Warriors dönemine benzetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Durant, USA Basketball etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Son kez bir takımda üç tane 20 sayı ortalaması tutturan oyuncu olduğunda bunun haksızlık olduğu söylenmişti. O takım da benim forma giydiğim Warriors'tı." dedi.
"Şimdi ise 76ers kadrosunda 25 sayı ortalaması yapan dört oyuncu var. Elbette şampiyonluk adaylarından biri olacaklarını düşünüyorum. İzlemesi çok keyifli bir takım olacaklar. League Pass almaya değerler."
Jaylen Brown, Joel Embiid ve Tyrese Maxey geçen sezon 25 sayının üzerinde ortalama yakalarken, LeBron James de 2023-24 sezonunda 25 sayı barajını aşmıştı.
Durant, LeBron James'in hangi takımla anlaşacağı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söylerken, 76ers etrafında oluşan ilginin lige katkı sağlayacağını ifade etti:
"LeBron böyle konularda oldukça gizemlidir. Etrafında çok fazla söylenti dolaşıyor ama aklından ne geçtiğini asla bilemezsiniz. Philadelphia harika bir taraftar kitlesine ve büyük bir pazara sahip. Bu durum lig için de çok iyi. Kararını açıklaması büyük ilgi gördü."
Durant ayrıca 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da forma giymek istediğini belirterek, bunu başarması halinde erkek basketbolunda beş olimpiyat altın madalyası kazanan ilk oyuncu olabileceğini söyledi.
"Şimdi ise 76ers kadrosunda 25 sayı ortalaması yapan dört oyuncu var. Elbette şampiyonluk adaylarından biri olacaklarını düşünüyorum. İzlemesi çok keyifli bir takım olacaklar. League Pass almaya değerler."
Jaylen Brown, Joel Embiid ve Tyrese Maxey geçen sezon 25 sayının üzerinde ortalama yakalarken, LeBron James de 2023-24 sezonunda 25 sayı barajını aşmıştı.
Durant, LeBron James'in hangi takımla anlaşacağı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söylerken, 76ers etrafında oluşan ilginin lige katkı sağlayacağını ifade etti:
"LeBron böyle konularda oldukça gizemlidir. Etrafında çok fazla söylenti dolaşıyor ama aklından ne geçtiğini asla bilemezsiniz. Philadelphia harika bir taraftar kitlesine ve büyük bir pazara sahip. Bu durum lig için de çok iyi. Kararını açıklaması büyük ilgi gördü."
Durant ayrıca 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da forma giymek istediğini belirterek, bunu başarması halinde erkek basketbolunda beş olimpiyat altın madalyası kazanan ilk oyuncu olabileceğini söyledi.