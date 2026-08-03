Mavericks, Naji Marshall ile 3 yıl 52.2 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı

Dallas Mavericks, forvet oyuncusu Naji Marshall ile üç yıl 52.2 milyon dolar değerinde sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre tamamen garantili olan sözleşme, Marshall'ı 2029-30 sezonunun sonuna kadar Dallas'ta tutacak.
NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığı bilgilere göre Marshall, 2027-28 sezonunda 18.2 milyon dolar, 2028-29 sezonunda 17.3 milyon dolar ve sözleşmesinin son yılında ise 16.7 milyon dolar kazanacak.
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi performansını sergileyerek 74 maçta 15.2 sayı, 4.7 ribaund, 3.3 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı.
Mavericks Basketbol Operasyonları Başkanı Masai Ujiri yaptığı açıklamada, "Naji bu fırsatı her gün oyuna yaklaşımıyla hak etti. Kazanmaya birçok farklı şekilde katkı sağlayabilen rekabetçi bir oyuncu. Çok yönlülüğü, sertliği ve her meydan okumayı kabul etmesi onu inşa ettiğimiz yapının önemli bir parçası haline getiriyor." ifadelerini kullandı.
2020 NBA Draftı'nda seçilmeyen Marshall, Xavier Üniversitesi'nde geçirdiği dört sezonun ardından lige adım attı. İlk dört NBA sezonunu New Orleans Pelicans formasıyla geçiren oyuncu, Temmuz 2024'te Dallas ile üç yıl 27 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığı bilgilere göre Marshall, 2027-28 sezonunda 18.2 milyon dolar, 2028-29 sezonunda 17.3 milyon dolar ve sözleşmesinin son yılında ise 16.7 milyon dolar kazanacak.
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi performansını sergileyerek 74 maçta 15.2 sayı, 4.7 ribaund, 3.3 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı.
Mavericks Basketbol Operasyonları Başkanı Masai Ujiri yaptığı açıklamada, "Naji bu fırsatı her gün oyuna yaklaşımıyla hak etti. Kazanmaya birçok farklı şekilde katkı sağlayabilen rekabetçi bir oyuncu. Çok yönlülüğü, sertliği ve her meydan okumayı kabul etmesi onu inşa ettiğimiz yapının önemli bir parçası haline getiriyor." ifadelerini kullandı.
2020 NBA Draftı'nda seçilmeyen Marshall, Xavier Üniversitesi'nde geçirdiği dört sezonun ardından lige adım attı. İlk dört NBA sezonunu New Orleans Pelicans formasıyla geçiren oyuncu, Temmuz 2024'te Dallas ile üç yıl 27 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.