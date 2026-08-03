A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının statları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların statları açıklandı.

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calendar 03 Ağustos 2026 12:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının statları belli oldu
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UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı.

Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynayacak.

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