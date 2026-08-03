UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 4 Ağustos Salı günü başlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 12:26 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçları 4 Ağustos Salı günü başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, 4 Ağustos Salı ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.

Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak.

Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

4 AĞUSTOS SALI

22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk)

5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)

6 AĞUSTOS PERŞEMBE

18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya)

19.00 Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya)

19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

20.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.00 Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları)

20.00 Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş

20.00 Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)

21.00 Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)

22.00 Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya)

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