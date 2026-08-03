Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 13:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MAÇLAR NE ZAMAN?

İlk maç 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER


Levski Sofya - Kairat / AEK
Celtic - LASK
Dinamo Zagreb - Zalgiris / Viking
Mjallby - Bratislava / Ararat - Celje
Hapoel Beer Sheva - Kızılyıldız / Aarhus - Sabah
Fenerbahçe - Sturm Graz / Sparta Prag - Lyon
Olympiacos - NEC Nijmegen / Union SG - Bodo/Glimt







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