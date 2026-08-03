Toyota, Finlandiya Rallisi'nde zirveyi bırakmadı

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı olan Finlandiya Rallisi'ni ilk üç sırada tamamlayarak podyumda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şirketten yapılan açıklamaya göre, takım, Finlandiya Rallisi'nde önemli bir başarıya imza attı.
Takım, ev sahibi olduğu ralliyi ilk üç sırada tamamlayarak podyumda yer alırken, Fin pilot Sami Pajari de kariyerinin ikinci, üst üste ise ikinci WRC zaferini elde etti.
Pajari, co-pilotu Marko Salminen ile altı etap zaferi elde ettiği rallide, son güne 46,4 saniyelik avantajla başladı. Son etaplarda kontrollü bir sürüş sergileyen genç pilot, ralliyi en yakın rakibi Oliver Solberg'in 26,7 saniye önünde tamamladı.
Pajari'nin zaferi aynı zamanda WRC tarihinde Fin pilotların elde ettiği 200. ralli galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Toyota'nın bir diğer genç pilotu Oliver Solberg ve co-pilotu Elliott Edmondson ikinci sırayı alarak üst üste ikinci kez podyuma çıktı.
Şampiyona lideri Elfyn Evans da yaşadığı kazaya rağmen ralliye devam ederek üçüncü sırayı elde etti. Evans ayrıca Güç Etabı'nı 0,025 saniye farkla kazanırken, Süper Pazar klasmanını 2. sırada tamamlayarak şampiyonadaki liderliğini 201 puanla korudu. Pajari ise 171 puanla ikinciliğe yükseldi.
Takamoto Katsuta, ralliyi 6. sırada tamamladı. Japon pilot, Pilotlar Şampiyonası'ndaki üçüncü sıradaki yerini 160 puanla korudu.
Şampiyonluk adaylarından Sebastien Ogier ise rallinin büyük bölümünü lider götürmesine rağmen yaşadığı kazayla yarış dışı kaldı.
Markalar Şampiyonası'nda da Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı üstünlüğünü daha da pekiştirdi. Bu sonuçların ardından Toyota, puanını 514'e çıkararak en yakın rakibiyle arasındaki farkı 174 puana yükseltti.
GR Yaris Rally2 ile mücadele eden Toyota Gazoo Racing takım patronu Jari-Matti Latvala da kendi evindeki rallide sınıfını birinci sırada tamamlarken genel klasmanda 8. sırayı elde etti. WRC2 kategorisinde mücadele eden Teemu Suninen-Janni Hussi ikilisi ise 2. sırayı aldı.
Toyota ralli takımının bundan sonraki rotası, sezonun 11. yarışı olan ve 27-30 Ağustos'ta düzenlenecek Paraguay Rallisi olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı Müdür Yardımcısı Juha Kankkunen, evlerinde podyumun üç basamağını da Toyota pilotlarının oluşturmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirtti.
Kankkunen, Sami Pajari'nin bir kez daha harika bir ralli çıkardığını ve Finlandiya Rallisi'ni kazanan yeni bir Fin pilot görmenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Oliver Solberg ve Elfyn Evans da önemli puanlar topladı." ifadesini kullandı.
Takım, ev sahibi olduğu ralliyi ilk üç sırada tamamlayarak podyumda yer alırken, Fin pilot Sami Pajari de kariyerinin ikinci, üst üste ise ikinci WRC zaferini elde etti.
Pajari, co-pilotu Marko Salminen ile altı etap zaferi elde ettiği rallide, son güne 46,4 saniyelik avantajla başladı. Son etaplarda kontrollü bir sürüş sergileyen genç pilot, ralliyi en yakın rakibi Oliver Solberg'in 26,7 saniye önünde tamamladı.
Pajari'nin zaferi aynı zamanda WRC tarihinde Fin pilotların elde ettiği 200. ralli galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Toyota'nın bir diğer genç pilotu Oliver Solberg ve co-pilotu Elliott Edmondson ikinci sırayı alarak üst üste ikinci kez podyuma çıktı.
Şampiyona lideri Elfyn Evans da yaşadığı kazaya rağmen ralliye devam ederek üçüncü sırayı elde etti. Evans ayrıca Güç Etabı'nı 0,025 saniye farkla kazanırken, Süper Pazar klasmanını 2. sırada tamamlayarak şampiyonadaki liderliğini 201 puanla korudu. Pajari ise 171 puanla ikinciliğe yükseldi.
Takamoto Katsuta, ralliyi 6. sırada tamamladı. Japon pilot, Pilotlar Şampiyonası'ndaki üçüncü sıradaki yerini 160 puanla korudu.
Şampiyonluk adaylarından Sebastien Ogier ise rallinin büyük bölümünü lider götürmesine rağmen yaşadığı kazayla yarış dışı kaldı.
Markalar Şampiyonası'nda da Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı üstünlüğünü daha da pekiştirdi. Bu sonuçların ardından Toyota, puanını 514'e çıkararak en yakın rakibiyle arasındaki farkı 174 puana yükseltti.
GR Yaris Rally2 ile mücadele eden Toyota Gazoo Racing takım patronu Jari-Matti Latvala da kendi evindeki rallide sınıfını birinci sırada tamamlarken genel klasmanda 8. sırayı elde etti. WRC2 kategorisinde mücadele eden Teemu Suninen-Janni Hussi ikilisi ise 2. sırayı aldı.
Toyota ralli takımının bundan sonraki rotası, sezonun 11. yarışı olan ve 27-30 Ağustos'ta düzenlenecek Paraguay Rallisi olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı Müdür Yardımcısı Juha Kankkunen, evlerinde podyumun üç basamağını da Toyota pilotlarının oluşturmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirtti.
Kankkunen, Sami Pajari'nin bir kez daha harika bir ralli çıkardığını ve Finlandiya Rallisi'ni kazanan yeni bir Fin pilot görmenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Oliver Solberg ve Elfyn Evans da önemli puanlar topladı." ifadesini kullandı.