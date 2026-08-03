Jhon Lucumi'nin önceliği Juventus

Bologna forması giyen Jhon Lucumi, geleceği ile ilgili kararını verdi.
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Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus'a transfer olmak isteyen Lucumi, menajerinden diğer teklifleri beklemeye almasını istedi.
JUVENTUS ANLAŞTI
Juventus, Lucumi ile senelik 2.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme konusunda söz kesti. Juventus, bu gelişmenin ardından Bologna'ya 17 milyon euro'luk teklifte bulundu.
TALEP 25 MİLYON EURO
Juventus'un Lucumi için 17 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Bologna, 28 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bekliyor. Juventus ve Bologna arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
JUVENTUS'U İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte İtalya'dan Como ve İngiltere'den Nottingham Forest'ın ilgilendiği 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Juventus'a transfer olmak istiyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus'a transfer olmak isteyen Lucumi, menajerinden diğer teklifleri beklemeye almasını istedi.
JUVENTUS ANLAŞTI
Juventus, Lucumi ile senelik 2.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme konusunda söz kesti. Juventus, bu gelişmenin ardından Bologna'ya 17 milyon euro'luk teklifte bulundu.
TALEP 25 MİLYON EURO
Juventus'un Lucumi için 17 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Bologna, 28 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bekliyor. Juventus ve Bologna arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.