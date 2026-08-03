Jhon Lucumi'nin önceliği Juventus

Bologna forması giyen Jhon Lucumi, transferde önceliği Juventus'a verdi. Juventus, Kolombiyalı savunma oyuncusu ile söz kesti. Juventus ve Bologna arasında görüşmeler devam ediyor..

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 13:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jhon Lucumi'nin önceliği Juventus
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Bologna forması giyen Jhon Lucumi, geleceği ile ilgili kararını verdi.

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Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus'a transfer olmak isteyen Lucumi, menajerinden diğer teklifleri beklemeye almasını istedi.

JUVENTUS ANLAŞTI

Juventus, Lucumi ile senelik 2.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme konusunda söz kesti. Juventus, bu gelişmenin ardından Bologna'ya 17 milyon euro'luk teklifte bulundu.

TALEP 25 MİLYON EURO

Juventus'un Lucumi için 17 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Bologna, 28 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bekliyor. Juventus ve Bologna arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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