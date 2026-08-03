Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi Nicolas Jackson

Geçtiğimiz gün divanda forvet transferi için "Bu hafta içinde bitiririz" diyen Aziz Yıldırım, Serhou Guirassy sürecinden bıkmış durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler oyuncuyla uzun süre önce anlaşsa da Borussia Dortmund'un uzlaşmaz tavrından rahatsız.
YENİ ADAY AKILLARA MOUSSA SOW'U GETİRDİ
Öte yandan Aziz Yıldırım, Guirassy'de yaşananlar sonrası forvet transferinde alternatif bir isim belirledi ve görüşmelere başladı.
Yıldırım'ın, Guirassy'nin yerine düşündüğü o futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara Moussa Sow'u anımsattı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Başkanın Guirassy'nin yerine düşündüğü o isim Nicolas Jackson. Sow gibi Senegalli olan ve yine vatandaşı gibi kanatlarda da forma giyebilen 25 yaşındaki hücumcu, satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor.
CHELSEA, FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE SICAK
Chelsea de yeni sezon planları arasında yer almayan Nicolas Jackson için bu formüle sıcak bakıyor ve temaslar yoğun şekilde sürüyor.
BONSERVİS TALEBİ 50 MİLYON EURO
İngiliz ekibinin Senegalli forvet için talep ettiği bonservis bedeli ise 50 milyon euro.
YENİ ADAY AKILLARA MOUSSA SOW'U GETİRDİ
Öte yandan Aziz Yıldırım, Guirassy'de yaşananlar sonrası forvet transferinde alternatif bir isim belirledi ve görüşmelere başladı.
Yıldırım'ın, Guirassy'nin yerine düşündüğü o futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara Moussa Sow'u anımsattı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Başkanın Guirassy'nin yerine düşündüğü o isim Nicolas Jackson. Sow gibi Senegalli olan ve yine vatandaşı gibi kanatlarda da forma giyebilen 25 yaşındaki hücumcu, satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor.
CHELSEA, FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE SICAK
Chelsea de yeni sezon planları arasında yer almayan Nicolas Jackson için bu formüle sıcak bakıyor ve temaslar yoğun şekilde sürüyor.
BONSERVİS TALEBİ 50 MİLYON EURO
İngiliz ekibinin Senegalli forvet için talep ettiği bonservis bedeli ise 50 milyon euro.