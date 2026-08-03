Salih Özcan, Vincenzo Italiano'nun gözdesi oldu

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Salih Özcan, siyah-beyazlı formaya kısa sürede uyum sağlayarak teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO'NUN GÜVENDİĞİ İSİM
Hırsı, mücadele gücü ve savunmaya verdiği katkıyla dikkat çeken milli futbolcu, orta sahadaki performansıyla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beğenisini kazandı. Deneyimli çalıştırıcının, Hradec Kralove karşısında ön liberoda tercihini yeniden Salih Özcan'dan yana kullanması bekleniyor.
ORTA SAHAYA DENGE GETİRDİ
Salih Özcan'ın savunma yükünü üstlenmesiyle birlikte Orkun Kökçü'nün hücum organizasyonlarında daha özgür oynadığı belirtilirken, milli futbolcunun kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldiği ifade edildi.
Hırsı, mücadele gücü ve savunmaya verdiği katkıyla dikkat çeken milli futbolcu, orta sahadaki performansıyla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beğenisini kazandı. Deneyimli çalıştırıcının, Hradec Kralove karşısında ön liberoda tercihini yeniden Salih Özcan'dan yana kullanması bekleniyor.
ORTA SAHAYA DENGE GETİRDİ
Salih Özcan'ın savunma yükünü üstlenmesiyle birlikte Orkun Kökçü'nün hücum organizasyonlarında daha özgür oynadığı belirtilirken, milli futbolcunun kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldiği ifade edildi.