Anderson Talisca'dan transfer kararı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın geleceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sambacı futbolcunun transfer kararının netleştiği vurgulandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 10:26
Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'dan transfer kararı!
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceği merak konusuydu. Yabancı kuralı nedeniyle ayrılık iddiaları gündeme gelen Brezilyalı'nın kararını verdiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEKLİF GELMEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Anderson Talisca'ya henüz bir teklif gelmediği belirtildi.

Anderson Talisca'nın da Fenerbahçe'de forma giymekten mutlu olduğu aktarıldı.

Brezilyalı yıldızın bu durumu her fırsatta dile getirdiği aktarıldı.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Anderson Talisca, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş yaptı.

32 yaşındaki Brezilyalı on numara, Gornik Zabrze maçlarında santrfor bölgesinde forma giydi.

Brezilyalı yıldız, Gornik Zabrze maçlarında attığı birer golle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesinde etkili oldu.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.  

 

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