Fenerbahçe'de ayrılık iptal: İrfan Can Eğribayat!

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transferi durdu! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kalecinin transferi için geçtiğimiz günlerde Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.
FIFA, 1 Ağustos tarihinde Gençlerbirliği'ne transfer yasağı cezası verdi.
Bu gelişme sonrası İrfan Can Eğribayat'ın da transferi durdu.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği İrfan Can Eğribayat'ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
FIFA, 1 Ağustos tarihinde Gençlerbirliği'ne transfer yasağı cezası verdi.
Bu gelişme sonrası İrfan Can Eğribayat'ın da transferi durdu.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği İrfan Can Eğribayat'ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.