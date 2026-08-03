Fenerbahçe'de ayrılık iptal: İrfan Can Eğribayat!

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Gençlerbirliği ile anlaştı ancak Başkent ekibinin transfer yasağı alması sonrası bu transfer durdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 11:07 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık iptal: İrfan Can Eğribayat!
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transferi durdu! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kalecinin transferi için geçtiğimiz günlerde Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.

FIFA, 1 Ağustos tarihinde Gençlerbirliği'ne transfer yasağı cezası verdi.

Bu gelişme sonrası İrfan Can Eğribayat'ın da transferi durdu.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği İrfan Can Eğribayat'ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.  

 

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