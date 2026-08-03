Fenerbahçe kalesinde dev rekabet!

Fenerbahçe'de Ederson ile Mert Günok arasında kaleyi kapma yarışı yaşanıyor. Brezilyalı file bekçisinin hazır hale gelmesiyle teknik direktör İsmail Kartal'ın Sturm Graz karşılaşması öncesinde kalede yapacağı tercih merak konusu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 10:52
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe kalesinde dev rekabet!
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Fenerbahçe'de kaleci rekabeti yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde Ederson'un yaz döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yönetim değişiminin ardından Brezilyalı file bekçisi takımda kaldı.

Dünya Kupası kadrosunda yer alması nedeniyle sezon öncesi hazırlık çalışmalarına geç katılan Ederson, bu süreçte Gornik ile oynanan iki karşılaşmada da yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, kaleyi Mert Günok'a emanet etti.

Mert Günok, özellikle deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren rövanş maçındaki performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli kalecinin ortaya koyduğu performansla formayı bırakmaya niyetli olmadığını gösterdiği belirtildi.

EDERSON ARTIK HAZIR

Ederson'un takıma tam olarak hazır hale gelmesi, İsmail Kartal'ı Sturm Graz eşleşmesi öncesinde zor bir kararla karşı karşıya bıraktı.

Brezilyalı kalecinin yeniden kaleyi devralmak istediği, Mert Günok'un ise gösterdiği performansla ilk 11'i hak ettiğini kanıtladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin çarşamba günü Sturm Graz ile oynayacağı ilk karşılaşmada İsmail Kartal'ın kalede hangi isme görev vereceği merakla bekleniyor.  

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