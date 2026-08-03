Somaspor'dan üçüncü takviye

Somaspor, Tire 2021 FK'dan sol bek Eniscan Atik'i kadrosuna katarak transferde üçüncü takviyesini yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 13:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Somaspor'dan üçüncü takviye
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2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, dış transferde üçüncü imzayı Tire 2021 FK'dan sol bek Eniscan Atik'e (25) attırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Tire 2021 FK kulübünde forma giyen Eniscan Atik ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eniscan Atik'e şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

Bucaspor ve Karşıyaka altyapılarında oynadıktan sonra Bölgesel Amatör Lig'de Bornova Yeşilovaspor, Asarlık Gençlik, Yatağanspor ve İzmir Güzeltepe formalarını terleten tecrübeli futbolcu, geçen sezon aralık ayında amatör lisansla transfer olduğu Tire ekibiyle 3'üncü Lig'de 9 maça çıktı. Somaspor, transferde geçtiğimiz günlerde Erciyes 38 FSK'den Berke Kayar ve Zonguldakspor'dan Enes Tayfun'la el sıkışmıştı.

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