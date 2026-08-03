Borussia Dortmund, Karetsas'ı açıkladı

Borussia Dortmund, Genk'ten Konstantinos Karetsas ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Alman ekibi, 18 yaşındaki on numara için 32 milyon euro ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Borussia Dortmund, Karetsas'ı açıkladı
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Borussia Dortmund, Genk'ten Konstantinos Karetsas transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibi, 18 yaşındaki on numara ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

32 MİLYON EURO

Borussia Dortmund, genç oyuncu için Genk'e bonuslar dahil 32 milyon euro ödeyecek.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Karetsas, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

21 GOLE KATKI SAĞLADI

Genk'te geçen sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Karetsas, 49 maçta 3 gol attı ve 18 asist yaptı.

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