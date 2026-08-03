Borussia Dortmund, Karetsas'ı açıkladı

Borussia Dortmund, Genk'ten Konstantinos Karetsas transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibi, 18 yaşındaki on numara ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.
32 MİLYON EURO
Borussia Dortmund, genç oyuncu için Genk'e bonuslar dahil 32 milyon euro ödeyecek.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Karetsas, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
21 GOLE KATKI SAĞLADI
Genk'te geçen sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Karetsas, 49 maçta 3 gol attı ve 18 asist yaptı.
32 MİLYON EURO
Borussia Dortmund, genç oyuncu için Genk'e bonuslar dahil 32 milyon euro ödeyecek.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Karetsas, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
21 GOLE KATKI SAĞLADI
Genk'te geçen sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Karetsas, 49 maçta 3 gol attı ve 18 asist yaptı.