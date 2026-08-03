Holmgren: 'Takım arkadaşlarımı kaybetmek aile ferdini kaybetmek gibiydi'

Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Chet Holmgren, yaz döneminde Luguentz Dort, Aaron Wiggins ve Isaiah Joe ile yolların ayrılmasını "bir aile ferdini kaybetmeye" benzetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Holmgren, USA Basketball Foundation'ın yardım etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu oyunun işleyişi böyle. Hiçbir takım sonsuza kadar aynı 17 oyuncuyla devam etmiyor. Ama bu, oyuncuların ayrılmasını daha az acı verici hale getirmiyor." dedi.
"Öte yandan Dort ve Wiggins adına da mutluyum. Atlanta'da önlerine çıkacak fırsatlar için heyecanlıyım. Orada ulaşacakları tüm önemli başarıları görmek beni mutlu edecek."
Dort, Wiggins ve Joe, Thunder'ın 2025 yılında kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan isimler arasında yer almıştı.
Yedi yıl önce draft edilmeden lige adım atan Dort, zamanla NBA'in en iyi çevre savunmacılarından biri haline gelirken, 2025 yılında NBA En İyi Savunma Beşi'ne seçilmişti. Wiggins ve Joe ise kenardan gelerek takıma dış şut tehdidi sağlayan önemli parçalar olmuştu.
Ancak Oklahoma City, Chet Holmgren ve Jalen Williams'ın yeni kontratlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte maaş bütçesinde esneklik yaratmak adına bu yaz üç oyuncuyla da yollarını ayırdı. Bu hamleler sayesinde Thunder, ilk beş pivotu Isaiah Hartenstein ile üç yıl 75 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalayabildi.
Eski takım arkadaşlarının ayrılmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Holmgren, yönetim kadrosuna olan güvenini de dile getirdi.
Holmgren, "Kulübümüzün yaptığı hamlelere tamamen güveniyorum. Doğru kararları verdiklerine inanıyorum. Benim görevim ise yaz boyunca salonda çalışıp kendimi geliştirmek." ifadelerini kullandı.
"Öte yandan Dort ve Wiggins adına da mutluyum. Atlanta'da önlerine çıkacak fırsatlar için heyecanlıyım. Orada ulaşacakları tüm önemli başarıları görmek beni mutlu edecek."
Dort, Wiggins ve Joe, Thunder'ın 2025 yılında kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan isimler arasında yer almıştı.
Yedi yıl önce draft edilmeden lige adım atan Dort, zamanla NBA'in en iyi çevre savunmacılarından biri haline gelirken, 2025 yılında NBA En İyi Savunma Beşi'ne seçilmişti. Wiggins ve Joe ise kenardan gelerek takıma dış şut tehdidi sağlayan önemli parçalar olmuştu.
Ancak Oklahoma City, Chet Holmgren ve Jalen Williams'ın yeni kontratlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte maaş bütçesinde esneklik yaratmak adına bu yaz üç oyuncuyla da yollarını ayırdı. Bu hamleler sayesinde Thunder, ilk beş pivotu Isaiah Hartenstein ile üç yıl 75 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalayabildi.
Eski takım arkadaşlarının ayrılmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Holmgren, yönetim kadrosuna olan güvenini de dile getirdi.
Holmgren, "Kulübümüzün yaptığı hamlelere tamamen güveniyorum. Doğru kararları verdiklerine inanıyorum. Benim görevim ise yaz boyunca salonda çalışıp kendimi geliştirmek." ifadelerini kullandı.