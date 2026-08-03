Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine Stade Poitevin Volley Beach'te başlayan Micah, GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal formalarını giydi.
Milli takım kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan 29 yaşındaki voleybolcu, 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası ve 2 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonlukları da yaşadı.
Kariyerine Stade Poitevin Volley Beach'te başlayan Micah, GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal formalarını giydi.
Milli takım kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan 29 yaşındaki voleybolcu, 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası ve 2 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonlukları da yaşadı.