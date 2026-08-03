Haber Tarihi: 03 Ağustos 2026 16:37 -
Güncelleme Tarihi:
03 Ağustos 2026 16:37
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 3 Ağustos 2026
Bugün (3 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 3 Ağustos maç takvimi
3 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 3 Ağustos Pazartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
3 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 3 Ağustos maç takvimi 3 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI İskoçya - Premier Lig21:30 Celtic Glasgow-FC Dundeeİngiltere - İngiltere Lig Kupası21:30 York City FC-Crawley Town
Turnuvalar (Kulüpler) - Kulüp Hazırlık Maçları18:00 Novi Beograd-Gaziantep FK18:00 Al Shabab-MC Alger18:30 Monopoli-Vibonese19:00 Svoboda-Vrhnika21:30 Potters Bar-St. Albans City03:00 Al Nassr-Almeria03:00 Bournemouth-Genoa
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