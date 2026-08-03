Como, Chalobah transferinden mutlu sona ulaştı

Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah transferinde mutlu sona ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como, Chalobah transferinden mutlu sona ulaştı
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İtalya Serie A ekiplerinden Como, Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tarafların, 26 yaşındaki İngiliz stoperin transferi için 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, Chalobah'ın da bu transfere sıcak baktığı ve İtalya'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatının oyuncunun kararında önemli rol oynadığı ifade edildi.

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