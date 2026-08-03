Como, Chalobah transferinden mutlu sona ulaştı

İtalya Serie A ekiplerinden Como, Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tarafların, 26 yaşındaki İngiliz stoperin transferi için 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.
Haberde, Chalobah'ın da bu transfere sıcak baktığı ve İtalya'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatının oyuncunun kararında önemli rol oynadığı ifade edildi.
Haberde, Chalobah'ın da bu transfere sıcak baktığı ve İtalya'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatının oyuncunun kararında önemli rol oynadığı ifade edildi.