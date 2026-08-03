Ajax'ta Mika Godts yerine Noa Lang

Ajax, PSG'ye transferi gündemde olan Mika Godts yerine Napoli'den Noa Lang ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 16:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax'ta Mika Godts yerine Noa Lang
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Napoli forması giyen ve İtalyan ekibinin ayrılığına sıcak baktığı Noa Lang'a yeni bir talip çıktı. Ajax, Napoli'den 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GODTS YERİNE NOA LANG

Ajax forması giyen Mika Godts'un Paris Saint-Germain'e transferi gündemde yer alıyor.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax'ta, Godts yerine düşünülen adaylar arasında Noa Lang da yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, kulübü Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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