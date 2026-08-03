Ajax'ta Mika Godts yerine Noa Lang

Napoli forması giyen ve İtalyan ekibinin ayrılığına sıcak baktığı Noa Lang'a yeni bir talip çıktı. Ajax, Napoli'den 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GODTS YERİNE NOA LANG
Ajax forması giyen Mika Godts'un Paris Saint-Germain'e transferi gündemde yer alıyor.
De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax'ta, Godts yerine düşünülen adaylar arasında Noa Lang da yer alıyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, kulübü Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Ajax forması giyen Mika Godts'un Paris Saint-Germain'e transferi gündemde yer alıyor.
De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax'ta, Godts yerine düşünülen adaylar arasında Noa Lang da yer alıyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, kulübü Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.