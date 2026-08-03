Galatasaray - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçları büyük ilgi görürken, Villarreal karşılaşması da futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleler arasında yer alıyor. Teknik heyetin son provasını yapacağı mücadele öncesinde "Galatasaray-Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, ne zaman oynanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarı önünde İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik direktörün yeni sezon öncesi son durumunu görmek istediği mücadele öncesinde futbolseverler, "Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin RAMS Park'ta oynayacağı hazırlık karşılaşması hem yeni transferlerin performansı hem de takımın oyun planı açısından büyük önem taşıyor. İşte Galatasaray-Villarreal hazırlık maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak.

RAMS Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TV100'ün internet yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

Galatasaray-Villarreal maçını canlı yayınlayacak TV100'e şu platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internetten şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Hazırlık karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Villarreal arasındaki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen Galatasaray, güçlü rakibi Villarreal karşısında hem taktik çalışmalarını test edecek hem de taraftarına yeni sezon öncesinde önemli mesajlar vermeyi hedefleyecek. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede yeni transferlerin performansı da yakından takip edilecek.