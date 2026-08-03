Tottenham'dan Cody Gakpo hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Liverpool forması giyen Cody Gakpo'yu transfer gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports'un haberine göre, Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, yaz transfer döneminde hücum hattına en az bir kanat oyuncusu kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo.
LIVERPOOL'DAN KOLAYLIK YOK
Liverpool'un, Gakpo'nun ayrılığına sıcak bakmadığı ve yıldız futbolcunun yerine bir takviye yapılmadan transferine izin vermeyeceği belirtildi. Dört yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin de yüksek olacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 52 maça çıkan Gakpo, 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.
LIVERPOOL'DAN KOLAYLIK YOK
Liverpool'un, Gakpo'nun ayrılığına sıcak bakmadığı ve yıldız futbolcunun yerine bir takviye yapılmadan transferine izin vermeyeceği belirtildi. Dört yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin de yüksek olacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 52 maça çıkan Gakpo, 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.