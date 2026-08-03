Tottenham'dan Cody Gakpo hamlesi!

Tottenham, Liverpool forması giyen Hollandalı yıldız Cody Gakpo'yu transfer gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 17:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Cody Gakpo hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Liverpool forması giyen Cody Gakpo'yu transfer gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports'un haberine göre, Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, yaz transfer döneminde hücum hattına en az bir kanat oyuncusu kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo.

LIVERPOOL'DAN KOLAYLIK YOK

Liverpool'un, Gakpo'nun ayrılığına sıcak bakmadığı ve yıldız futbolcunun yerine bir takviye yapılmadan transferine izin vermeyeceği belirtildi. Dört yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin de yüksek olacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 52 maça çıkan Gakpo, 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.