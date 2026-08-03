Kings'in Zach LaVine için kontrat feshi planı bulunmuyor

Sacramento Kings'in, Zach LaVine'in geleceğine yönelik yeniden ortaya çıkan söylentilere rağmen tecrübeli guardın sözleşmesini feshetmeyi planlamadığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Sacramento Bee'den Jason Anderson'ın haberine göre Kings, beklenmedik bir takas gerçekleşmediği sürece LaVine'in 2026-27 sezonunda takıma katılmasını ve sözleşmesinin son yılını Sacramento'da geçirmesini bekliyor.
Bu haber, kısa süre önce Kings muhabiri James Ham'in kontrat feshi ihtimalinin yakın olabileceği şeklinde yorumlanan açıklamalarının ardından geldi.
Ancak Anderson'ın görüştüğü lig kaynaklarına göre Sacramento böyle bir seçeneği değerlendirmiyor. Kulüp, LaVine'in 2022 yılında Chicago Bulls ile imzaladığı beş yıl 215.2 milyon dolarlık kontratın son sezonunda forma giymesini bekliyor.
LaVine, yaz döneminde 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak sözleşmesinin son sezonunu garanti altına almıştı. Ancak bu karar, Kings'in yeniden yapılanma sürecinde yıldız oyuncunun uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadı.
Sacramento geçen sezonu Utah Jazz ile birlikte NBA'in en kötü ikinci derecesi olan 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlamış, Batı Konferansı'nda ise 14. sırada yer almıştı.
James Ham daha önce Kings yönetiminin LaVine'e kulübün yönünü açık şekilde anlattığını ve kadroya ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu aktarmıştı. Ham ayrıca olası bir kontrat feshi gerçekleşecekse bunun sezon başladıktan sonra değil, öncesinde daha mantıklı olacağını belirtmiş ancak bu yönde somut bir ilerleme olmadığını da vurgulamıştı.
Anderson'ın haberine göre ise Sacramento'nun böyle bir adım atması için güçlü bir gerekçe bulunmuyor.
Geleneksel bir kontrat feshi, LaVine'in yüksek maaşı nedeniyle oldukça karmaşık olurken; NBA'in "stretch provision" kuralının kullanılması halinde kalan maaş üç sezona yayılacak ve kulübün maaş bütçesinde yaratmak istediği esneklik de gecikecek. Bu nedenle Kings'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan LaVine ile yola devam etmesi bekleniyor.
Anderson, LaVine'in yüksek maaşı nedeniyle sezon başlamadan takas edilmesinin "oldukça düşük ihtimal" olduğunu belirtirken, oyuncunun sezonu Sacramento'da tamamlaması halinde gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu konumuna gelmesinin beklendiğini aktardı.
Belirsizliklere rağmen LaVine, sağlıklı olduğu dönemlerde Kings'in en etkili hücum silahlarından biri olmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon sağ el serçe parmağındaki tendon yırtığı nedeniyle sezonu erken kapatan LaVine, yalnızca 39 maçta forma giyebilse de 19.2 sayı, 2.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarının yanında yüzde 47.9 saha içi, yüzde 39.0 üç sayı ve yüzde 88.0 serbest atış isabeti yakaladı. Yüzde 56.9 efektif saha içi isabet oranı da takımın en iyi dereceleri arasında yer aldı.
Yaşadığı sakatlık, LaVine'in Şubat 2025'te De'Aaron Fox'u San Antonio Spurs'e gönderen üç takımlı takasla Chicago Bulls'tan Sacramento'ya geldikten sonra yakaladığı başarılı performansı yarıda bıraktı.
2024-25 sezonunda Bulls ve Kings formalarıyla toplam 74 maça çıkan yıldız oyuncu, yüzde 51.1 saha içi ve yüzde 44.6 üç sayı isabetiyle 23.3 sayı, 4.3 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları üretmişti.
Kings ise yaz döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
Sacramento, takas partneri bulamayınca altı kez All-Star seçilen DeMar DeRozan'ı serbest bırakarak maaş bütçesinde ilk apronun altında ek esneklik yarattı. Ayrıca 2026 NBA Draftı'nda 7. sıradan Darius Acuff Jr.'ı seçen Kings; Alex Karaban ile Emanuel Sharp'ı kadrosuna katarken, Precious Achiuwa ile yeniden sözleşme imzaladı ve Daeqwon Plowden'ı da transfer etti.
Bu haber, kısa süre önce Kings muhabiri James Ham'in kontrat feshi ihtimalinin yakın olabileceği şeklinde yorumlanan açıklamalarının ardından geldi.
Ancak Anderson'ın görüştüğü lig kaynaklarına göre Sacramento böyle bir seçeneği değerlendirmiyor. Kulüp, LaVine'in 2022 yılında Chicago Bulls ile imzaladığı beş yıl 215.2 milyon dolarlık kontratın son sezonunda forma giymesini bekliyor.
LaVine, yaz döneminde 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak sözleşmesinin son sezonunu garanti altına almıştı. Ancak bu karar, Kings'in yeniden yapılanma sürecinde yıldız oyuncunun uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadı.
Sacramento geçen sezonu Utah Jazz ile birlikte NBA'in en kötü ikinci derecesi olan 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlamış, Batı Konferansı'nda ise 14. sırada yer almıştı.
James Ham daha önce Kings yönetiminin LaVine'e kulübün yönünü açık şekilde anlattığını ve kadroya ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu aktarmıştı. Ham ayrıca olası bir kontrat feshi gerçekleşecekse bunun sezon başladıktan sonra değil, öncesinde daha mantıklı olacağını belirtmiş ancak bu yönde somut bir ilerleme olmadığını da vurgulamıştı.
Anderson'ın haberine göre ise Sacramento'nun böyle bir adım atması için güçlü bir gerekçe bulunmuyor.
Geleneksel bir kontrat feshi, LaVine'in yüksek maaşı nedeniyle oldukça karmaşık olurken; NBA'in "stretch provision" kuralının kullanılması halinde kalan maaş üç sezona yayılacak ve kulübün maaş bütçesinde yaratmak istediği esneklik de gecikecek. Bu nedenle Kings'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan LaVine ile yola devam etmesi bekleniyor.
Anderson, LaVine'in yüksek maaşı nedeniyle sezon başlamadan takas edilmesinin "oldukça düşük ihtimal" olduğunu belirtirken, oyuncunun sezonu Sacramento'da tamamlaması halinde gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu konumuna gelmesinin beklendiğini aktardı.
Belirsizliklere rağmen LaVine, sağlıklı olduğu dönemlerde Kings'in en etkili hücum silahlarından biri olmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon sağ el serçe parmağındaki tendon yırtığı nedeniyle sezonu erken kapatan LaVine, yalnızca 39 maçta forma giyebilse de 19.2 sayı, 2.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarının yanında yüzde 47.9 saha içi, yüzde 39.0 üç sayı ve yüzde 88.0 serbest atış isabeti yakaladı. Yüzde 56.9 efektif saha içi isabet oranı da takımın en iyi dereceleri arasında yer aldı.
Yaşadığı sakatlık, LaVine'in Şubat 2025'te De'Aaron Fox'u San Antonio Spurs'e gönderen üç takımlı takasla Chicago Bulls'tan Sacramento'ya geldikten sonra yakaladığı başarılı performansı yarıda bıraktı.
2024-25 sezonunda Bulls ve Kings formalarıyla toplam 74 maça çıkan yıldız oyuncu, yüzde 51.1 saha içi ve yüzde 44.6 üç sayı isabetiyle 23.3 sayı, 4.3 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları üretmişti.
Kings ise yaz döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
Sacramento, takas partneri bulamayınca altı kez All-Star seçilen DeMar DeRozan'ı serbest bırakarak maaş bütçesinde ilk apronun altında ek esneklik yarattı. Ayrıca 2026 NBA Draftı'nda 7. sıradan Darius Acuff Jr.'ı seçen Kings; Alex Karaban ile Emanuel Sharp'ı kadrosuna katarken, Precious Achiuwa ile yeniden sözleşme imzaladı ve Daeqwon Plowden'ı da transfer etti.