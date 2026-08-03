Diego Carlos için görüşmeler sürüyor

Bologna, Fenerbahçe'den Diego Carlos'a talip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, Jhon Lucumi'nin ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak savunma takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe'den Diego Carlos ile ilgilenen İtalyan ekibi, 33 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-lacivertliler ile temaslarına devam ediyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Diego Carlos, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçirdi. Brezilyalı savunmacı, İtalyan ekibinde 31 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asist üretti.
Fenerbahçe'den Diego Carlos ile ilgilenen İtalyan ekibi, 33 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-lacivertliler ile temaslarına devam ediyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Diego Carlos, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçirdi. Brezilyalı savunmacı, İtalyan ekibinde 31 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asist üretti.